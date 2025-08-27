Rodrigo Ureña saca la voz tras noble gesto con hinchas de U de Chile: “Lo hice por…”

La dura situación que vivieron los hinchas de U de Chile no será fácil de olvidar y tampoco los nobles gestos del mundo del fútbol para solidarizar. Uno de ellos fue el de Rodrigo Ureña, quien aportó con una importante suma de dinero para ayudar en lo que fuera posible y ahora reveló por qué lo hizo.

El volante que estuvo en la U entre 2013 y 2016 no tuvo dudas para responder cuando fue consultado por los motivos de su accionar. “Lo hice de corazón”, dijo el actual jugador de Universitario de Perú.

Destacar que el volante incluso estuvo en el radar de los azules durante este año para reforzar el equipo de Gustavo Álvarez, aunque esto finalmente no se dio y se mantuvo en el fútbol peruano.

Ureña explicó el motivo de su noble gesto con la U.

Es así como Rodrigo Ureña se ganó un espacio en el corazón de los hinchas azules y, en caso de retornar al club por el buen nivel mostrado en Perú, es prácticamente un hecho que lo hará en medio de muchas muestras de cariño.

Los gestos con la U de Chile

Lo que hizo Ureña no fue el único gesto que se vio para ayudar en la horrible situación que vivieron los fanáticos azules, pues incluso Luciano Pons envió una suma de dinero para aportar con su granito de arena.

