“Nos trató de débiles”: Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine

Tras el brutal incidente ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, donde fallecieron cinco turistas extranjeros, la tragedia no ha hecho más que sumar capítulos. Ahora, un nuevo testimonio se suma a la seguidilla de terribles antecedentes.

Recordemos que las personas fallecidas, junto con otros excursionistas que lograron sobrevivir, enfrentaron una violenta tormenta caracterizada por vientos que superaron los 190 km/h y una severa acumulación de nieve.

Grave denuncia

Ángelo, ciudadano chileno que realizaba el trekking junto a un amigo, entregó su testimonio por primera vez sobre lo ocurrido en la zona magallánica. Frente a las cámaras de Chilevisión Noticias, recordó cómo comenzó todo: el instante exacto en que la excursión dejó de ser aventura y se convirtió en pesadilla.

“Empezó como una tormenta y nos comenzó a pegar la nieve fuerte, nos hacía daño en la cara. Ahí, con Rodrigo vimos una roca y nos aferramos a ella. Estuvimos como 20 minutos porque no podíamos salir de ahí, obviamente pensamos lo peor, que no había nada que hacer. No podíamos movernos a ningún lado”, relató de entrada.

“En un momento gritó alguien a mi derecha, había como una planicie grande de nieve, y la persona cayó, debe haber ido como a unos 30 kilómetros por hora. Cuando seguí bajando, empezó a caer gente de mi lado izquierdo. Ahí la gente comenzó a gritar por ayuda”, recordó.

Herido y con signos de hipotermia, Ángelo consiguió regresar al Campamento Los Perros, donde él y otros excursionistas esperaban recibir ayuda. Sin embargo, se toparon con un indignante y frío trato.

“Llegamos a Los Perros pidiendo ayuda y ahí el administrador tenía una parada súper mala, nos trató super mal. Al final nos trató como que éramos débiles y por eso no habíamos logrado pasar”, expresó el chileno. Para peor, tuvieron que pagar por las carpas y los sacos de dormir, y tampoco les dejaron usar internet.

Según contó Ángelo, hubo un trabajador que sí intentó ayudar a los desaparecidos, pero habría sido amedrentado: “Era el jefe de mantención, él prestó ayuda todo el rato, fue uno de los primeros en subir a ayudar a las personas. Me acuerdo de un comentario que le hizo el administrador de Vértice a este trabajador, le dijo que si iba a ayudar, lo iba a acusar de abandono de deberes”.

“Cuando llegamos al hospital, nos sacaron por atrás porque estaba la prensa. Nos dijeron que estábamos bien, que nos fuéramos para nuestra casa. Eran las 2 de la mañana”, reveló el sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine.