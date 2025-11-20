Contraloría inició investigación: Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Desde Magallanes, el fiscal regional Cristián Crisosto reveló nuevos antecedentes relacionados con la investigación de la causa de muerte de cinco turistas extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Entre las víctimas se encuentran Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, pareja mexicana; Victoria Bond, del Reino Unido; y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

El fallecimiento de los turistas tuvo lugar en el desafiante Circuito O, justo en el tramo que une el sector de Los Perros con Dickson, un punto aislado que solo quienes van preparados pueden recorrer.

A esto se sumó el mal clima del domingo 16 de noviembre, con vientos de casi 200 km/h y mucha nieve. En ese momento, ningún guardaparques se encontraba en la zona donde ocurrió el suceso.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con lo señalado por el fiscal Cristián Crisosto, los exámenes del Servicio Médico Legal revelaron que los turistas extranjeros perdieron la vida debido a un cuadro de hipotermia. Además de los fallecidos, el fiscal indicó que otras 27 personas presentaron lesiones de carácter leve.

El persecutor añadió que la Brigada de Homicidios de la PDI en Magallanes está tomando declaración a varios testigos potenciales, incluidos trabajadores de Conaf, personal de la firma Vértice y los 69 excursionistas presentes en la zona de Los Perros.

"En esta etapa preliminar estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa", explicó Crisosto. Asimismo, informó que el director de Conaf será citado a declarar, al igual que los guardaparques y los representantes de la empresa Vértice

"Tomamos contacto con los familiares de las víctimas afectadas, particularmente a través de los mecanismos institucionales de la Fiscalía Nacional, a través de los consulados", sentenció el persecutor.

Inicio de investigación

Por otro lado, la Contraloría intervino en el caso y pidió al municipio y a Conaf entregar más antecedentes sobre las medidas de seguridad que habían implementado antes del hecho en el que fallecieron cinco turistas en las Torres del Paine.

Según lo reportado por Radio Biobío, fue durante esta jornada cuando se despacharon las solicitudes, quedando las entidades con un plazo de 15 días hábiles para entregar sus respuestas.

El medio citado señaló que la Contraloría pidió claridad sobre las medidas tomadas para ordenar la entrada, el tránsito y la seguridad dentro del parque, así como los controles realizados a las excursiones y los métodos que permiten verificar que los guías cuenten con la formación necesaria.