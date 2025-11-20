Contraloría inició investigación: Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara
Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

¡Preocupación azul! Gustavo Álvarez sería la principal opción de selección sudamericana

¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz

¡El único culpable! Revelan la razón por la que Manuel Pellegrini no llegaría a La Roja

Desde Magallanes, el fiscal regional Cristián Crisosto reveló nuevos antecedentes relacionados con la investigación de la causa de muerte de cinco turistas extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Entre las víctimas se encuentran Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, pareja mexicana; Victoria Bond, del Reino Unido; y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

El fallecimiento de los turistas tuvo lugar en el desafiante Circuito O, justo en el tramo que une el sector de Los Perros con Dickson, un punto aislado que solo quienes van preparados pueden recorrer.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

A esto se sumó el mal clima del domingo 16 de noviembre, con vientos de casi 200 km/h y mucha nieve. En ese momento, ningún guardaparques se encontraba en la zona donde ocurrió el suceso.

¿Cuál fue la causa de muerte? 

De acuerdo con lo señalado por el fiscal Cristián Crisosto, los exámenes del Servicio Médico Legal revelaron que los turistas extranjeros perdieron la vida debido a un cuadro de hipotermia. Además de los fallecidos, el fiscal indicó que otras 27 personas presentaron lesiones de carácter leve.

El persecutor añadió que la Brigada de Homicidios de la PDI en Magallanes está tomando declaración a varios testigos potenciales, incluidos trabajadores de Conaf, personal de la firma Vértice y los 69 excursionistas presentes en la zona de Los Perros.

"En esta etapa preliminar estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa", explicó Crisosto. Asimismo, informó que el director de Conaf será citado a declarar, al igual que los guardaparques y los representantes de la empresa Vértice

"Tomamos contacto con los familiares de las víctimas afectadas, particularmente a través de los mecanismos institucionales de la Fiscalía Nacional, a través de los consulados", sentenció el persecutor. 

Inicio de investigación 

Por otro lado, la Contraloría intervino en el caso y pidió al municipio y a Conaf entregar más antecedentes sobre las medidas de seguridad que habían implementado antes del hecho en el que fallecieron cinco turistas en las Torres del Paine.

Según lo reportado por Radio Biobío, fue durante esta jornada cuando se despacharon las solicitudes, quedando las entidades con un plazo de 15 días hábiles para entregar sus respuestas.

El medio citado señaló que la Contraloría pidió claridad sobre las medidas tomadas para ordenar la entrada, el tránsito y la seguridad dentro del parque, así como los controles realizados a las excursiones y los métodos que permiten verificar que los guías cuenten con la formación necesaria.

NOTAS DESTACADAS

Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara
Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

¡Preocupación azul! Gustavo Álvarez sería la principal opción de selección sudamericana

¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz

¡El único culpable! Revelan la razón por la que Manuel Pellegrini no llegaría a La Roja
Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró

Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró y que contradice informes oficiales
Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine

Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine: "Íbamos a morir todos"

¡Llaves definidas! Así quedó la conformación del repechaje para el Mundial 2026
Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido

¡Horrible hecho quedó grabado! Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido
Iván Zamorano aviva la polémica con Pavez.

"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC
Chile y su nuevo Ranking FIFA.

¿Inicia el repunte? Chile termina el mes con este nuevo y positivo Ranking FIFA
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

Equipo del fútbol chileno desciende tras dura sanción de la ANFP: le quitaron 36 puntos
Hijo de Horacio de la Peña rompe récord.

Representa a Chile: hijo de Horacio de la Peña hace historia con este inédito récord en el tenis
Colo Colo venta Alan Saldivia.

Ganarían 2 millones de dólares: la jugosa venta que esperan concretar en Colo Colo
Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark.

Cristóbal Campos se refiere a la crisis de U de Chile y fulmina a Michael Clark: “el payaso que…”