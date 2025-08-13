"Sin ti no respiro": La última publicación de la "Barbie narco chilena" dedicada a su pareja y líder de una banda criminal

Este martes se confirmó la muerte de Karen Soto Mansilla, conocida también como la "Barbie narco chilena", tras un trágico accidente en la ruta que conecta Frutillar con Tegualda. Además, fallecieron sus dos hijos, de 4 y 18 años, en el Hospital Base de Puerto Montt, mientras que otros dos hombres, de 46 y 47 años, resultaron gravemente heridos y permanecen internados.

La "Barbie narco" se hizo conocida en 2023 tras ser detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, alias "El Cocho", líder de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Frutillar y Santiago. Es precisamente a este sujeto a quien Soto Mansilla le dedicó su última publicación en Facebook.

Esta a última actividad de Karen en Facebook data del 19 de enero de este año, cuando dedicó un emotivo mensaje a su pareja y a sus dos hijos. "Amor del bueno, mi aliento y mi refugio", escribió, para luego agregar: "Aliento porque sin ti no respiro y muero, no sobreviviría. Mi refugio porque solo contigo encuentro mi seguridad".

En el mismo post añadió: "Gracias por hacerme tu mujer, juré hacerte feliz por el resto de tus días. Eres el hombre perfecto y nuestro cuento lo escribimos nosotros y tendremos el final que tanto deseamos". Karen también expresó: "Amor, solo a meses de que esta tormenta termine. Admiro tu valentía. Si hay una persona valiente eres tú, no necesitas de mi apoyo porque tienes garra, pero yo sí necesito de ti porque, como dices tú, yo soy un huevito en la nada, me quiebro".

Finalmente, concluyó con un mensaje de unión y esperanza: "Seamos felices por siempre, amor de mi vida, junto a nuestra familia que ahora la conformamos de ocho. Vamos por un futuro de puro amor y felicidad juntos. Dios con nosotros".