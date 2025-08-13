¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos

karen soto mansilla, barbie narco chilena

Por: Catalina Abarca

La ruta que une Frutillar con Tegualda fue escenario, este martes, de un trágico accidente que cobró la vida de Karen Soto Mansilla, conocida mediáticamente como la “Barbie narco chilena”. La mujer viajaba junto a sus hijos, de 4 y 18 años, quienes resultaron con lesiones de extrema gravedad y fallecieron horas después en el hospital. Además, otras dos personas involucradas en la colisión frontal quedaron heridas.

La mujer había alcanzado notoriedad en julio de 2023, cuando fue detenida durante un operativo antidrogas en Frutillar, Región de Los Lagos. Integraba, según la investigación, una organización criminal que traficaba cocaína desde el sur hasta la Región Metropolitana. Carabineros llevaba meses tras sus pasos, con escuchas telefónicas que revelaron su participación directa.

En una de esas conversaciones, difundida por Canal 13, Soto Mansilla no dejaba lugar a dudas: “Tú sabes que soy traficante... si andamos traficando es para que no les falte nada a mis cabros”. Durante el allanamiento a su domicilio, se incautaron 28 kilos de cocaína –avaluados en 660 mil dólares–, armas, municiones, efectivo y un vistoso automóvil descapotable rosado, que se convirtió en la postal más recordada del caso.

De acuerdo con lo señalado en ese entonces por el teniente coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura de Llanquihue, la “Barbie narco chilena” era pareja del líder de la banda y tenía la responsabilidad de distribuir la droga y recaudar el dinero. Su estilo ostentoso en redes sociales y la exhibición de lujos le valieron el apodo por parte de los medios.

El accidente que terminó con la vida de la "Barbie narco" y sus dos hijos

Karen Soto Mansilla perdió la vida en una violenta colisión frontal entre dos vehículos, ocurrida alrededor de las 09:00 horas de este martes en la ruta que conecta Frutillar con la comuna de Fresia. Sus hijos, de 4 y 18 años, resultaron con lesiones de extrema gravedad. El menor fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Puerto Montt debido a la complejidad de su estado.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la tragedia se consumó horas más tarde. Según consignó Radio Bío Bío, el niño de 4 años falleció cerca de las 18:40, mientras que su hermano mayor perdió la vida a las 22:42 horas del mismo día.

