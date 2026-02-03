¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo

Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."

El mercado de Colo Colo ha tenido muchos movimientos y ha sido bastante negativo para el club, pues perdieron a sus principales figuras y no se han reforzado como deberían. Es más, ahora apareció un supuesto interés desde Boca Juniors por uno de los pocos jugadores destacados que van quedando en el plantel.

En radio ADN informaron que el club xeneize está en busca de un delantero centro y que Javier Correa aparecía entre sus candidatos. Esto causó la preocupación de los hinchas albos debido a que la temporada 2026 ya está en juego, aunque ahora fue la prensa argentina la que aclaró todo el panorama del mercado.

¿Javier Correa deja Colo Colo?

La información llegó directamente desde Diario Olé, donde corroboraron este nuevo rumor de mercado "Si de Boca se trata, la realidad es que sí, necesita un 9. Y sí, Riquelme y Claudio Úbeda apuntarán a ese puesto en el que hoy están lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez", comenzaron señalando.

Quizás te pueda interesar: VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."

Javier Correa deja reto en Colo Colo.
Javier Correa continuará en el Cacique.

Boca Juniors descarta a Correa

El mismo Diario Olé le bajó el pulgar al arribo del delantero a La Bombonera. "Sin embargo, por el momento Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro“, escribieron desde el medio argentino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con esto los hinchas del Cacique pueden respirar tranquilos ya que Javier Correa no se moverá del Estadio Monumental, al menos no a Boca Juniors en este mercado de fichajes. El delantero fue una de las figuras del equipo en 2025, temporada donde anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias en 35 compromisos.

NOTAS DESTACADAS

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."
Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia