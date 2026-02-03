¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo

El mercado de Colo Colo ha tenido muchos movimientos y ha sido bastante negativo para el club, pues perdieron a sus principales figuras y no se han reforzado como deberían. Es más, ahora apareció un supuesto interés desde Boca Juniors por uno de los pocos jugadores destacados que van quedando en el plantel.

En radio ADN informaron que el club xeneize está en busca de un delantero centro y que Javier Correa aparecía entre sus candidatos. Esto causó la preocupación de los hinchas albos debido a que la temporada 2026 ya está en juego, aunque ahora fue la prensa argentina la que aclaró todo el panorama del mercado.

¿Javier Correa deja Colo Colo?

La información llegó directamente desde Diario Olé, donde corroboraron este nuevo rumor de mercado "Si de Boca se trata, la realidad es que sí, necesita un 9. Y sí, Riquelme y Claudio Úbeda apuntarán a ese puesto en el que hoy están lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez", comenzaron señalando.

Quizás te pueda interesar: VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."

Javier Correa continuará en el Cacique.

Boca Juniors descarta a Correa

El mismo Diario Olé le bajó el pulgar al arribo del delantero a La Bombonera. "Sin embargo, por el momento Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro“, escribieron desde el medio argentino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con esto los hinchas del Cacique pueden respirar tranquilos ya que Javier Correa no se moverá del Estadio Monumental, al menos no a Boca Juniors en este mercado de fichajes. El delantero fue una de las figuras del equipo en 2025, temporada donde anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias en 35 compromisos.