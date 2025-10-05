La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."

La temporada 2025 entra en su recta final y con ello también el accidentado Centenario de Colo Colo, y mientras los albos marchan octavos en el Campeonato Nacional, lejos de obtener un cupo a Libertadores e incluso fuera de puestos de Sudamericana, Esteban Paredes dejó sobre la mesa su radical solución ante la crisis.

Fue durante el lanzamiento del balón del Mundial 2026 que el goleador histórico del fútbol chileno hizo un negativo balance de la campaña del Cacique: "Es uno de los equipos que más gasta todos los años, que más invierte, y por eso hay que exigirle. Este club tiene la obligación de estar todos los años en Copa Libertadores, es lo mínimo".

En esa línea, el exartillero lamentó que aún sea una interrogante su presencia en copas internacionales: "Si no sale campeón, al menos debe clasificar al torneo continental. Este año ha sido malo para la institución en todo sentido, y ojalá en estos siete partidos que quedan pueda sumar triunfos para meterse en una copa".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

🗣️Esteban Paredes se refiere a la obligación que tiene Colo Colo para estar dentro de alguna competencia internacional en este 2026.



📽️ @roidrigo pic.twitter.com/PhXcaJEVmw October 4, 2025

Que se vayan... ¿casi todos?

"Si no se clasifica a ninguna copa será un fracaso total para Colo Colo, y obviamente se tendrán que ir varios nombres. Cuando no hay copas internacionales, solo juegas el torneo local y la Copa Chile, y las inversiones deben ajustarse, bajando costos y sueldos porque la institución se verá afectada", lanzó el 'Tanque'.

"Este año no ha sido positivo. Colo Colo quedó fuera de la Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, y está muy abajo en el torneo nacional. Esperamos que con Ortiz el equipo recupere terreno, se meta en una copa y vuelva a ser protagonista el próximo año, porque el hincha lo necesita", sentenció Esteban Paredes.

Te puede interesar: Luto en Macul: El sensible fallecimiento que sacude a Colo Colo y todo el pueblo albo