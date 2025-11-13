¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo

El pasado fin de semana, el Sevilla se enfrentaba al Osazuna en condición de local, donde además no contaban con la presencia de Alexis Sánchez, quien se viene recuperando de una lesión, pero que aún así los sigue apoyando en todo momento, ya que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del equipo.

Quien sí estuvo en cancha fue Gabriel Suazo, quien es considerado como uno de los mejores fichajes del Sevilla del último tiempo, al menos por los fanáticos. Volviendo al encuentro por La Liga de España, el cuadro de los chileno consiguió quedarse con la victoria por la cuenta mínima, gracias a la anotación de Rubén Vargas vía lanzamiento penal.

Con este resultado, el Sevilla se ubica en la novena posición de la tabla de ubicaciones en La Liga, manteníendose a sólo dos puntos de los puestos de copas internacionales. El próximo desafío del equipo tras el parón por una nueva doble fecha FIFA será ante el Espanyol en condición de visitante el lunes 24 de noviembre.

Desde su llegada al cuadro del Sevilla, Alexis Sánchez se ha convertido en uno de los pilares del equipo, tanto dentro como fuera del campo, donde su experiencia y gran carrera llena de motivación al resto de sus compañeros. Pese a que actualmente no ha jugado debido a una lesión, tanto los hinchas como el resto del equipo ya esperan con ansías su regreso.

Quieren tener al Maravilla para rato

Es debido a esto y según la información que llega desde España que el Sevilla quiere seguir contando con los servicios de Alexis Sánchez. Para esto, el cuadro español no esperaría hasta el final de la temporada y buscaría lo más pronto posible extender el vínculo del futbolista nacional con el equipo, quien ve esto con muy buenos ojos.

