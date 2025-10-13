IMPACTO: Serviu del Bíobío en la mira tras incautarse computador con presunta pornografía infantil

El hallazgo de pornografía infantil en dependencias del Serviu del Biobío desencadenó este lunes un operativo de la Policía de Investigaciones, tras una denuncia que alertó a las autoridades.

De acuerdo con información de Radio Biobío, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI confiscó un computador para someterlo a pericias. Todo comenzó cuando una funcionaria, tras ser trasladada a otra oficina, encendió el equipo que le habían entregado y notó una carpeta que le resultó extraña.

Cuando abrió la carpeta, la funcionaria se topó con lo que parecía ser material de pornografía infantil. Sin dudarlo, notificó a la PDI, lo que activó un rápido operativo de investigación. Desde la entidad policial, detallaron que la denunciante “habría encontrado archivos que inicialmente corresponderían a material pornográfico infantil”.

Las autoridades informaron que el computador confiscado será analizado por peritos especializados, quienes deberán confirmar si el material hallado constituye o no pornografía infantil.

Una vez concluidos los análisis, los antecedentes serán enviados a la Fiscalía Local de Concepción, encargada de conducir la investigación y determinar los pasos a seguir. Por ahora, no existen datos sobre el origen de los archivos ni sobre funcionarios del Serviu que pudieran estar relacionados con el material.