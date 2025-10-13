IMPACTO: Serviu del Bíobío en la mira tras incautarse computador con presunta pornografía infantil

Por: Catalina Martínez

El hallazgo de pornografía infantil en dependencias del Serviu del Biobío desencadenó este lunes un operativo de la Policía de Investigaciones, tras una denuncia que alertó a las autoridades.

De acuerdo con información de Radio Biobío, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI confiscó un computador para someterlo a pericias. Todo comenzó cuando una funcionaria, tras ser trasladada a otra oficina, encendió el equipo que le habían entregado y notó una carpeta que le resultó extraña.

Cuando abrió la carpeta, la funcionaria se topó con lo que parecía ser material de pornografía infantil. Sin dudarlo, notificó a la PDI, lo que activó un rápido operativo de investigación. Desde la entidad policial, detallaron que la denunciante “habría encontrado archivos que inicialmente corresponderían a material pornográfico infantil”.

Las autoridades informaron que el computador confiscado será analizado por peritos especializados, quienes deberán confirmar si el material hallado constituye o no pornografía infantil.

Una vez concluidos los análisis, los antecedentes serán enviados a la Fiscalía Local de Concepción, encargada de conducir la investigación y determinar los pasos a seguir. Por ahora, no existen datos sobre el origen de los archivos ni sobre funcionarios del Serviu que pudieran estar relacionados con el material.

