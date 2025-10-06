Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias tras el descubrimiento de un cadáver mutilado de sexo masculino en un terreno abandonado de La Pintana.

Según informaciones de T13, el hallazgo ocurrió durante la noche del sábado, cuando transeúntes alertaron a Carabineros sobre los restos localizados al interior de la propiedad, situada en la intersección de Los Cóndores con Avenida Observatorio.

El Ministerio Público instruyó la intervención de la Brigada de Homicidios, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI para llevar a cabo las investigaciones y peritajes correspondientes en el lugar.

Durante las diligencias, los expertos constataron que se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años, aunque su identidad aún no ha sido establecida. Además, se confirmó que el cuerpo presentaba múltiples heridas en la zona cervical y la mutilación de determinadas partes de su cuerpo.

Hasta el momento, el personal especializado de la PDI mantiene las investigaciones para aclarar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.