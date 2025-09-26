"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico

En las últimas horas trascendió el sensible fallecimiento de Nikola Pilic, extenista y entrenador croata, y a través de sus redes sociales, Novak Djokovic decidió brindarle homenaje por medio de una extensa carta, expresando su cariño y admiración por quien fuera su mentor y 'padre tenístico', según el propio 'Nole'.

"Recibí la triste noticia hoy mientras estaba en la cancha, terminando mi entrenamiento. Me invadió una sensación de vacío y tristeza. Espero que hayas sentido lo mucho que significaste para mí en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como persona y como tenista es imborrable", comienza el escrito.

"Siento una eterna gratitud hacia ti y tu maravillosa esposa, Mia, por aceptarme como tu propio hijo cuando tenía 12 años. Mis padres y hermanos siempre fueron como una familia para ti. Cuando casi todos nos dieron la espalda y mientras nuestro país estaba devastado por los bombardeos, Mia y tú nos brindaron su ayuda e hicieron todo lo posible para que mis hermanos y yo pudiéramos seguir viviendo nuestro sueño y practicando el deporte que amamos", reveló.

Tras ello, le agradeció "por todos los momentos que he revivido hoy en mi mente y que permanecerán grabados en mi memoria toda la vida". "Además de la tristeza y las emociones encontradas que siento, tu carácter y los recuerdos de los momentos que compartimos me llenan de alegría y gratitud", profundizó.

Za mene,ipak, ono najvažnije je da te sa ponosom mogu zvati “Sjor Niko, moj teniski Otac”.



Počivaj u miru 🙏 pic.twitter.com/Xn8Xn8IcQm — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 24, 2025

"Tu legado perdurará mucho tiempo y generaciones recordarán tu carácter y hazañas con admiración. Todos tus logros como jugador, entrenador y seleccionador están escritos con letras de oro. Para mí, sin embargo, lo más importante es que puedo llamarte con orgullo 'Sjor Niko, mi padre tenístico'. Descansa en paz", cerró Djokovic.

