Se desahoga: Senador Macaya rompe el silencio sobre condena a su padre por abuso sexual infantil

En un punto de prensa el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya se refirió a la reciente condena que recibió su padre Eduardo Macaya Zentilli, quien fue condenado por dos casos de abuso sexual contra menores de edad. El político aseguró que es un momento complejo para él y su familia pero que se encuentra enfocado en su trabajo.

Recordemos que, Macaya padre ha mencionado en reiteradas ocasiones que es inocente de las acusaciones y que las denuncias nunca habrían tomado relevancia si su hijo no fuera un conocido político. "Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría” declaró el imputado antes de ingresar a Tribunales; cabe decir que el 19 de julio se sabrá el veredicto final del proceso judicial.

¿Qué dijo Macaya sobre su padre?

“En términos personales, puedo transmitir que es una situación dolorosa, familiar y que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes, por lo tanto, no me puedo referir a aquello” partió diciendo el senador frente a los medios de comunicación. Para luego agregar que esto no debe afectar el trabajo que están haciendo como partido.

“No tiene que afectar el trabajo que estamos haciendo para sacar adelante la unidad de propósito de la oposición: las candidaturas municipales. Estamos trabajando con mucha fuerza y enfocados en eso” dijo para luego añadir que “las personas somos individuos separados, esta es una situación familiar dolorosa".

"Pero eso no implica que dejemos de hacer nuestro trabajo y que dejemos de articular a la oposición de cara a las elecciones municipales y todos los desafíos que tenemos” expresó. Es importante decir, que el padre del parlamentario arriesga varios años en la cárcel, ya que la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins solicitó 12 años de prisión.

