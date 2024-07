Tras mortal balacera: vecina entrega inesperada respuesta a JC Rodríguez en vivo

Una vecina de Quilicura específicamente de la población Raúl Silva Henríquez, entregó una entrevista en vivo para el matinal Contigo en la Mañana conducido por Julio César Rodríguez. Recordemos que durante el fin de semana ocurrió una brutal masacre que terminó con la vida de cuatro menores de edad.

Según la información oficial que se maneja los hechos abrían ocurrido mientras un grupo de jóvenes celebraba un cumpleaños en una plaza y un desconocido pasó disparando en contra de ellos. En concreto Yamilet, vecina del sector narró el drama que viven por las bandas criminales de la zona y declaró que incluso esta pensando en cambiarse de sector.

¿Qué le dijo la vecina a JC Rodríguez?

“La mayoría se encierra. Los delincuentes en la calle y la gente decente en sus casas. Es un cliché ya. Suena bonito, pero nadie hace nada” partió diciendo la mujer para luego agregar que "aquí no hay un centro comunitario que vengan a enseñar ping pong o danza folclórica. Aquí no se hace zumba, no hay nada, pero anda de Marcoleta para arriba, todos haciendo zumba, aeróbica... chucha, ¿y nosotros qué? También queremos cuidar la silueta, pero no pasa nada”.

Bajo esta misma línea mencionó. “Nosotros puro tenedor y levantar el codo; el único ejercicio que hacemos. Nosotros somos el patio trasero de la comuna de Quilicura y de la alcaldía. Ni siquiera tenemos una sede decente para hacer un evento. Vayan a verla. Y eso le corresponde al municipio tenerlo encachadito” dijo.

Sobre esto, el periodista quiso profundizar en las bandas que tienen aterrorizadas al barrio y manifestó. “¿Usted conoce las bandas que operan en el sector?” preguntó Rodríguez. Pero sin pelos en la lengua la mujer respondió. “¿Y pa’ qué los querís conocer? No tenís pa’ que conocerlos. Si los conozco capaz que les diga ‘vamos a tomar té’, poh. No podís, poh” lanzó.

“Nosotros teníamos conocimiento de los que eran, pero esos ya no están. Son todos nuevos, los antiguos ya colgaron su tiempo o ya fallecieron, y ahí empieza a rotar la semilla nueva” cerró.

