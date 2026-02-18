¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

Por: Catalina Martínez

Un angustiante episodio se vivió la noche del martes en la comuna de Independencia, luego de que un comerciante de 43 años y nacionalidad dominicana fuera secuestrado justo frente a su pareja. 

¿Qué fue lo que pasó? 

Según detalló El Mostrador, alrededor de las 23:50 horas la víctima y su pareja, de origen boliviano, iban de regreso a su casa en calle Pablo Urzúa. De pronto, fueron bloqueados por un vehículo del cual bajaron dos individuos que, sin ocultar su rostro, sometieron al comerciante. Una vez lograron subirlo al auto por la fuerza, escaparon hacia el sur. 

Una hora después, de acuerdo con el citado medio, la pareja del hombre extranjero recibió un mensaje de WhatsApp con una inquietante foto que mostraba a la víctima amarrada de manos y pies

Junto a la imagen, los secuestradores exigieron $30 millones en efectivo, joyas y otros objetos valiosos a cambio de su liberación, los cuales demandaron que se dejaran en la calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Por otro lado, fuentes ligadas a la investigación y citadas por el mencionado portal, indican que, previo al secuestro, el sujeto había sido objeto de intimidaciones, aunque hasta ahora no se ha precisado quiénes las realizaron ni en qué contexto ocurrieron.

Fue liberado sano y salvo 

En tanto, desde CHV Noticias consignaron que la investigación fue asumida por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Según reveló el medio, la víctima habría sido liberada, tras 12 horas de negociaciones, sin presentar lesiones en su cuerpo.  

Cabe destacar, que en medio del operativo salieron a la luz nuevos antecedentes: al instante del rapto se encontraba una niña en el lugar y la víctima trató de huir por sus propios medios, avanzando varias cuadras antes de ser alcanzada nuevamente por sus secuestradores. 

Al momento del cierre de esta nota, no se ha informado de la detención de ninguno de los responsables tras el dramático secuestro en Independencia. Tampoco se ha confirmado si se pagó la exorbitante suma que pedían para liberar al comerciante dominicano. 

