IMPACTO: El espeluznante caso de secuestro y brutal tortura que estremece Conchalí

En la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, se investiga un grave episodio que involucraría secuestro y brutales torturas. ¿Lo más inquietante? La víctima estaría vinculada a la misma banda que lo torturó. 

Según la información policial, un hombre chileno de 38 años fue interceptado por un grupo de antisociales cerca de la medianoche del martes 8 de julio. El individuo permaneció cautivo durante aproximadamente 20 horas dentro de una vivienda ubicada en Conchalí, donde sufrió una brutal tortura.

La brutalidad de los secuestradores llegó a un nivel que pocas veces se ha visto en nuestro país. Y es que, de acuerdo a los informado por Radio Bio Bio, cercenaron una oreja a la víctima y la obligaron a comerla.

Tras ser liberado, el sujeto llegó hasta un consultorio en la misma comuna para pedir ayuda. Estaba gravemente herido y desde ese lugar hicieron la denuncia. Así, funcionarios del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la Brigada Antisecuestros de la PDI, desplegaron un trabajo de inteligencia que permitió dar con los sospechosos.

Era parte de la banda

Durante un allanamiento, fueron arrestados seis individuos: cuatro chilenos y dos de origen venezolano. Entre los detenidos se encontraban dos mujeres y un menor de edad. Según los antecedentes, todos pertenecen a una banda dedicada al narcotráfico, en la que también estaría involucrado el hombre torturado.

La víctima formaba parte de este clan familiar. Estaba encargado de un punto de distribución de drogas, por lo cual hubo diferencias respecto a la cuenta de las ventas que se habían realizado en ese punto a cargo de este sujeto”, detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI.

Los imputados enfrentarán cargos por el delito de secuestro con mutilación. A esta lista se suman dos personas arrestadas en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, quienes estarían vinculadas a la misma red de narcotráfico.

