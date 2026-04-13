¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

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Por: Catalina Martínez

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En el contexto de las indagatorias por el mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comunicó la imposición de dos nuevas sanciones millonarias contra empresas clave vinculadas al denominado “blackout”.

Como resultado de ese proceso, se determinó aplicar multas a Engie Energía Chile y Generadora Metropolitana, fijando un total de 30 mil Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale a cerca de $2.070 millones, distribuidos en partes iguales entre ambas compañías.

Según informó BiobioChile, la medida fue motivada por “deficiencias asociadas a la configuración y operación de sistemas de protección de sus instalaciones de generación, lo que incidió en el desmembramiento del Sistema Eléctrico Nacional durante el desarrollo de la contingencia”.

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En contraste, la Bioenergías Forestales quedó sin sanción, pese a haber sido incluida inicialmente entre las firmas investigadas por la SEC. Dicha resolución se adoptó luego de una revisión técnica y jurídica de los antecedentes reunidos durante el proceso.

Cabe destacar, que el monto acumulado por sanciones en esta investigación ya rebasa los $35 mil millones, tras considerar castigos previamente aplicados a diversas compañías del sistema eléctrico, entre ellas InterChile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía y AES Andes, junto con miembros del Coordinador Eléctrico Nacional, todos involucrados en el proceso. 

¿Qué dijo la SEC al respecto? 

Marta Cabezas Vargas, superintendenta de la SEC, señaló a través de un comunicado —recogido por el citado medio— que las sanciones impuestas “forman parte de una investigación exhaustiva que ha implicado el análisis de miles de antecedentes técnicos y operativos, con el objetivo de determinar responsabilidades concretas y reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional”.

Al final, junto que asegurar que la investigación se mantiene en pie y adelantando que podrían existir nuevas multas, Vargas sentenció: “La señal es clara: las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”.

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