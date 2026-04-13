¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

En el contexto de las indagatorias por el mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comunicó la imposición de dos nuevas sanciones millonarias contra empresas clave vinculadas al denominado “blackout”.

Como resultado de ese proceso, se determinó aplicar multas a Engie Energía Chile y Generadora Metropolitana, fijando un total de 30 mil Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale a cerca de $2.070 millones, distribuidos en partes iguales entre ambas compañías.

Según informó BiobioChile, la medida fue motivada por “deficiencias asociadas a la configuración y operación de sistemas de protección de sus instalaciones de generación, lo que incidió en el desmembramiento del Sistema Eléctrico Nacional durante el desarrollo de la contingencia”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En contraste, la Bioenergías Forestales quedó sin sanción, pese a haber sido incluida inicialmente entre las firmas investigadas por la SEC. Dicha resolución se adoptó luego de una revisión técnica y jurídica de los antecedentes reunidos durante el proceso.

Cabe destacar, que el monto acumulado por sanciones en esta investigación ya rebasa los $35 mil millones, tras considerar castigos previamente aplicados a diversas compañías del sistema eléctrico, entre ellas InterChile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía y AES Andes, junto con miembros del Coordinador Eléctrico Nacional, todos involucrados en el proceso.

¿Qué dijo la SEC al respecto?

Marta Cabezas Vargas, superintendenta de la SEC, señaló a través de un comunicado —recogido por el citado medio— que las sanciones impuestas “forman parte de una investigación exhaustiva que ha implicado el análisis de miles de antecedentes técnicos y operativos, con el objetivo de determinar responsabilidades concretas y reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional”.

Al final, junto que asegurar que la investigación se mantiene en pie y adelantando que podrían existir nuevas multas, Vargas sentenció: “La señal es clara: las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”.

Te puede interesar: Latife Soto reaparece y asegura que predijo hace un año el apagón: llama a "preparase"