Latife Soto reaparece y asegura que predijo hace un año el apagón: llama a "preparase"

A través de redes sociales la tarotista y guía espiritual Latife Soto demostró que hace un año había anticipado el apagón que afectó el martes 25 de febrero a casi todo el país, dejando incluso a la población incomunicada, sin cobertura en los celulares. A través de una foto a su libro de predicciones comprobó el vaticinio.

Recordemos que además Latife ha mencioando en reiteradas ocaciones que este año "no hay que relajarse" y que será como el otoño, en donde todo lo que no sea real caerá. “El 2025 va a ser igual que el otoño, cuando bota todas las hojas de un árbol. Van a caer todas las caretas. (Afectando a) cada persona que no sea persona y que sea un personaje, como un influencer o gobernante” dijo.

¿Qué había adivinado Latife sobre el apagón?

“Esto lo vengo anunciando hace un año, para que se preparen” declaró la brujita sobre el masivo corte de luz que afectó al país entero. A fines de 2023 Latife adelantó un ciberataque. “Los ciberataques van a estar muy de moda, vamos a tener que tener mucho cuidado. Los que no sabemos de tecnología vamos a tener que aprender rapidito”, adelantó Soto.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Estaremos sin luz, internet, nada. Vamos a tener que aprender a manejarnos de una forma mucho más autóctona”, explicó. Finalmente, llamó a prepararse: “Tenemos que tratar de tener agüita, tener cositas para poder resolver un poquito eso. Yo les dije que tenemos que ser todoterreno” mencionó por posibles nuevos eventos.

En su reciente libro de predicciones, Latife Soto también se refirió a un posible “apagón”. Esta vez, fue mucho más específica, al hablar sobre un hecho que ocurriría entre 2024 e inicios de 2025. De acuerdo a la tarotista, serían “las emociones del sol las que podrían provocar una tormenta solar. Apagones e incomunicaciones afectará al mundo tecnológico, deberán aprender que sus efectos podrían producirse y a las horas, a días del apagón, existirá un quiebre de grandes empresas”.

Te puede interesar: Coke Hevia para en seco a periodista venezolano por comentario sobre Chile: "¿Usted es hue...?"