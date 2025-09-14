¡Intratable!: Sébastien Ogier gana el Rally de Chile 2025 y es el nuevo líder del Mundial

Sébastien Ogier gana el Rally de Chile

Por: Kevin Vejar

Con una notable actuación, Sébastien Ogier se impuso como el mejor de todos en el Rally de Chile WRC 2025, triunfo que consiguió por medio de un puntaje perfecto de 35 puntos y, por si fuera poco, se alzó como nuevo líder de la clasificación a nivel mundial, con dos puntos de ventaja sobre el británico Elfyn Evans.

El experimentado francés dio un verdadero golpe al tablero, estuvo simplemente intratable en esta jornada dominical y registró el mejor tiempo de casi todos los tramos, superando por 11 segundos a sus perseguidores más cercanos, el ya mencionado Evans y Scott Martin, que de paso fueron desplazados en la tabla general.

Luego del triunfazo de Ogier, la definición del Mundial de Pilotos quedó dramáticamente reñida: el francés en la primera plaza con 224 puntos, Elfyn Evans en la segunda posición (222), tercero el finlandés Rovanperä (203), mientras que Ott Tänak y Thierry Neuville completan el 'top five', con 181 y 166 puntos respectivamente.

La intervención que marcó el Rally

La competencia de Rallyes celebrada en la región del Biobío no solo dejó que hablar por la actuación de Ogier y compañía, y es que también sorprendió a todos la repentina aparición de Pamela Gutiérrez y Fernando Brain, padres de Valentín, pequeño de 5 años que perdió la vida tras caer del piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz.

Padres de Valentín irrumpen el Rally Chile 2025

"Aprovechar esta vitrina para quien lo vea, conozcan a Valentín y nos apoyen. Si alguien tiene alguna cercanía a quienes llevan adelante los proyectos de ley, háganle saber que esto es una urgencia. Desde que Valentín cayó, se han caído diez personas más", fue el tajante llamado del padre del menor fallecido.

"Yo también fui buceadora de rescate y he tenido formación como auxiliadora de rescate. Lo único que pude hacer por mi hijo fue bajar esos trece pisos por la escalera y sostener su corazón y su cuerpecito hasta que llegó la ambulancia y se lo llevó. Y después de cuatro días, finalmente, Valentincito no aguantó más y partió", complementó la madre.

Y en esa línea, exigió la aprobación de la normativa que ya está en la Cámara de Diputados: "Pedimos que nos apoyen con la 'Ley Valentín'. Necesitamos que le den la urgencia para que no más niños, mascotas y personas en situaciones de discapacidad dejen de caer de nuestros edificios. Los adultos tampoco estamos exentos a esas caídas".

