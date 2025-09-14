¡A los Qualifiers 2026!: Barrios y Soto triunfan en dobles y Chile supera a Luxemburgo en Copa Davis

Chile vence a Luxemburgo en Copa Davis

Por: Kevin Vejar

Fin de semana redondo para el tenis nacional, y es que con la trabajada victoria en dobles de Tomás Barrios y Matías Soto frente a Alex Knaff y Raphael Calzi durante la tarde de este domingo, Chile se quedó con la serie ante Luxemburgo y selló su flamante regreso al Grupo Mundial de la Copa Davis.

Efectivamente, luego de alrededor de dos horas de partido, los representantes chilenos se impusieron por parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 a los europeos, y considerando las victorias de ayer en singles, donde Cristián Garín venció a Aaron Gil García, y el propio Barrios a Knaff, Chile se llevó la serie con un contundente 3-0.

De esta manera, el equipo capitaneado por Nicolás Massú puso fin a un año disputando el Grupo Mundial I (segunda categoría) y retorna a la élite del tenis internacional, es decir, podrá decir presente en las Qualifiers de la temporada 2026, donde arrancará su participación el fin de semana del 6 al 8 de febrero.

"Agradecer a toda la gente que nos acompañó ayer y hoy. El apoyo de ustedes es fundamental, el tenis siempre ha sido un deporte espectacular, pero sin ustedes se hace más difícil", expresó Massú en diálogo con TVN, para finalmente calentar lo que se viene el próximo año: "Jugaremos con los mejores del mundo".

Los rivales en Qualifiers

Tras vencer a Luxemburgo en Copa Davis, Chile será uno de los 26 países que jugarán las Qualifiers 2026: Canadá, Bulgaria, Serbia, Brasil, Gran Bretaña, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Perú, Noruega, Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Croacia, Ecuador o Bosnia y los siete perdedores del Final 8 de este 2025.

