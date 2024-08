Sentencia a Sebastián Eyzaguirre: la nueva decisión de la justicia que molesta al periodista

Hace algunas semanas la justicia decidió que Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre era culpable de los hechos de maltrato que denunció su expareja y fue condenado 300 días de presidio y estará bajo supervisión de Gendarmería por un año, sin embrago no irá a la cárcel. A pesar de esto, la justicia dio a conocer una nueva tajante medida en contra del periodista.

Según El Ciudadano, el profesional que se hizo conocido por ser parte del equipo de Caiga Quien Caiga, deberá utilizar una tobillera electrónica por decisión de la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente. Cabe mencionar que además, Eyzaguirre tiene absolutamente prohibido acercarse a la víctima, a la hija de ola víctima y a los padres de esta.

Tobillera electrónica para Eyzaguirre

“Es bastante satisfactoriaporque pese a que pareciera que no fue mucho la cuantía de la pena, la verdad es que es un reconocimiento no solamente a la adhesión de la víctima al proceso y a la circunstancia de que le creyeron y que valoraron su testimonio” declaró la jueza del caso, Cheryl Fernández para ADN Radio Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“También de los testigos que concurrieron a declarar y el trabajo de la fiscalía también, que implicó una ardua labor investigativa para levantar hechos constitutivos de maltrato habitual desde el año 2020 en adelante” agregó la profesional quien aseguró que la prohibición era en términos absolutos para el periodista, quien incluso habría agredido en un supermercado a su ex.

“La prohibición es en términos absolutos, no solamente respecto a que no concurra a su domicilio, al lugar donde ella se acerque o donde ella se encuentre, sino que también a no contactarla" explicó más tarde sobre la orden de alejamiento. En su minuto Eyzaguirre expresó que era totalmente inocente, sobre esta nueva medida no se ha referido públicamente.

Te puede interesar: El desgarrador testimonio de abuela de lactante que murió en guardería ilegal: “Va a tener que darme la cara”