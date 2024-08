El desgarrador testimonio de abuela de lactante que murió en guardería ilegal: “Va a tener que darme la cara” 

Durante la jornada Rosa Gomera, abuela de una lactante de 9 meses que murió en una guardería ilegal de Estación Central, se refirió al dramático hecho y se descargó en contra de la cuidadora. En concreto, la mujer que tenía otros 10 niños a su cargo no se percató de que el bebé se había quedado dormido boca abajo, situación que le provocó la muerte.

Cabe mencionar que, la dueña de la guardería ubicada en la avenida 5 de abril, era una mujer de 45 años y no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento. Además según un reportaje emitido por Mega Noticias, la mujer cobraba $60 mil pesos por cuidar a niños mayores de 4 años y $80 mil pesos para lactantes.

¿Qué dijo la abuela del lactante fallecido?

“Yo muchas veces le pregunté a la madre del niño y ella me decía ‘yo lo encuentro en el coche, a veces el niño llora’. Y el niño no lloraba, no lloraba” declaró la mujer para el mencionado medio agregando que su nieto había ingresado a la guardería el pasado 20 de mayo y aseguró que la mujer dejaba llorar al lactante.

“Incluso ayer le pregunté y me dijo que antes de ayer el niño estaba llorando. Entonces no entiendo por qué el niño lloraba, si el niño no lloraba” añadió Gomera. Posteriormente criticó el actuar de la cuidadora y aseguró que existía una negligencia en el caso, ya que la mujer se dio cuenta tarde que el pequeño estaba fallecido.

“Entonces, ¿hoy desde la 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia. Entonces, no se puede hacer” cerró molesta. Por ahora, la PDI investiga las circunstancias en las que se dio la muerte del menor, recordemos que no es primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la comuna.

