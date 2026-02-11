¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile está teniendo un inicio de temporada bastante complicado, partiendo por el hecho que en su debut empataron sin goles ante Audax Italiano, en un partido que estuvo marcado por las expulsiones al cuadro azul, donde tanto Felipe Salomoni como Juan Martín Lucero vieron la tarjeta roja en el encuentro.

Sumado a esto, en el mismo partido, los simpatizantes del romántico viajero realizaron diversos destrozos en el estadio nacional, donde incluso prendieron fuego a algunos sectores. Estas acciones tuvieron su castigo el día de ayer, el cuál sorprendió por lo suave de ellos, ya que sólo estarán un partido sin la galería sur y los otros dos siguientes con restricción de público sólo para esa galería.

Volviendo al plano deportivo, en la segunda fecha del pasado fin de semana, Universidad de Chile no pudo levantar cabeza y cayó por 2-1 en condición de visitante ante Huachipato, lo que hizo crecer aún más las críticas en el equipo y el trabajo que viene realizando Francisco Meneghini, quien aún no le encuentra la vuelta al plantel.

En el último duelo en la caída ante Huachipato, Juan Martín Lucero había cumplido su castigo por la expulsión ante Audax Italiano, por lo que podría estar presente este viernes ante Palestino. Pero tras este encuentro, el jugador habló con la prensa, infringiendo las normas del torneo que dicen que ningún jugador o entrenador castigado pueden interactuar con los medios de comunicación.

La resolución sobre Lucero

Debido a esto, se esperaba que el delantero de Universidad de Chile pudiese recibir una nueva sanción, lo cuál fue resuelto en las últimas horas. Finalmente, Juan Martín Lucero habría sido perdonado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y no tendrá un nuevo castigo, por lo que podrá jugar ante Palestino este viernes.

