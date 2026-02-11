¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido

Por: Gonzalo Zamora

El fútbol chileno en los últimos años ha tenido diversos problemas con la seguridad en los estadios, donde el programa Estadio Seguro fue inmensamente criticado al ser un fracaso rotundo y total. Si bien la violencia se puede ver en cualquier hinchada, no sería una mentira decir que la mayoría de los destrozos son realizados por las barras de los equipos grandes.

Por ejemplo, el último caso de violencia en los estadios se vio en el debut del Campeonato Nacional en el duelo de Universidad de Chile ante Audax Italiano, donde los simpatizantes del romántico viajero, realizaron diversos destrozos al recinto depotivo, donde incluso prendieron fuego en algunos sectores del estadio.

Pero lo que más molesta a la gente además de esta inseguridad, son las decisiones que toman las autoridades para intentar detener esto. Por ejemplo, Universidad de Chile sólo recibió tres fechas de castigo y con sólo una restricción de público que ni siquiera fue total y en otros partidos donde no debería haber inconvenientes, los hacen jugar sin público de inmediato.

Este fin de semana, se vivirá una nueva versión del Clásico de la Cuarta Región entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, el duelo se disputará este sábado desde las 12:00 horas y se espera que sea bastante intenso, ya que pese a la realidad de cada uno de los equipos, un clásico siempre es un partido aparte de la normativa.

Fuertes restricciones para el clásico

Pero para este partido, la Delegación Presidencial determinó grandes medidas que se adoptarán en el duelo que se disputará en el estadio La Portada. Pese a que se esperaba una fiesta total, ya que estas hinchadas no provocan problemas, se jugará con un aforo reducido de sólo 8 mil espectadores, donde además no se permitirá el ingreso a la hinchada visitante del cuadro pirata.

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido