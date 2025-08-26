¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN

Vicente Sabatini es un nombre que resuena en la historia de la TV chilena gracias a producciones inolvidables como La Fiera, Romané y Pampa Ilusión, que dieron vida a la llamada “época dorada” de TVN. Pero hoy, lejos de ese esplendor, mira con frustración el presente del canal público y lanza críticas directas contra su ex casa televisiva.

En diálogo con Alfombra Roja, el integrante del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue categórico: aseguró que el canal estatal ya no tiene nada del brillo que lo caracterizó en su mejor momento. “Entiendo la necesidad de salvar TVN, pero para salvarlo hay que instalar un proyecto detrás”, afirmó.

“TVN no es solo un problema de que le entra poca plata, entonces se endeuda y se endeuda… Esa es la consecuencia”, agregó. En ese sentido, el director advirtió que la actual situación financiera de la estación resulta “destructiva” y que, sin una estrategia definida, cualquier intento de reflote está condenado al fracaso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Respecto de quienes incluso plantean privatizar la señal estatal, luego de que anotara pérdidas por $18.534 millones en 2024, Sabatini no se guardó nada: “No dicen nada. A la política no le importa la televisión pública”.

A pesar de todo, admitió que aún sintoniza el mencionado canal, aunque lo hace solo en momentos específicos. “Veo de repente Estado Nacional”, contó, para luego reafirmar su dura visión. “Está perdido TVN, no existe. Lo que hay ahí es nada. Este gobierno nunca tuvo un proyecto. Nunca tuvo tres ideas juntas para Televisión Nacional”, criticó.

Francisco Vidal, creador de Sucupira, se sumó a las críticas de Sabatini y recalcó que la política sigue mostrando una falta real de compromiso. “En general, el mundo político no tiene una respuesta buena para la televisión”, sentenció.