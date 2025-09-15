Se fue contra “tamaño” de chilenos: Así respondió viceministro boliviano a polémicos dichos de la Dra. Cordero

Viceministro boliviano arremetió tras feos dichos de Dra. Cordero

Por: Catalina Martínez

La verdadera escoba dejó la diputada María Luisa Cordero tras sus polémicas declaraciones contra la comunidad boliviana. La semana pasada, fue el presidente Luis Arce quien salió al paso, reprochándole con firmeza lo que consideró una ofensa hacia su nación.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano”, condenó Arce en sus redes sociales. 

El Presidente afirmó que las expresiones de Cordero no solo implican un agravio al Parlamento y a la ciudadanía chilena, sino que también contradicen los principios éticos propios de la profesión médica que ella encarna.

Los polémicos dichos de la Dra. Cordero

Todo se originó durante una sesión de la Cámara Baja, cuando Cordero arremetió contra un aspirante presidencial de Bolivia que había señalado a Carabineros por presuntos vínculos con el tráfico de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos”, afirmó. “Los bolivianos nacieron en el altiplano, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral”, detalló, atribuyéndoles una “encefalopatía hipóxica” y tildándolos de “tontorrones”.

Viceministro boliviano arremetió contra chilenos

Pese a que el gobierno chileno expresó un rechazo oficial a los dichos de la Dra. Cordero, en Bolivia la molestia persiste. El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, avivó aún más la polémica al referirse de manera despectiva al “tamaño” de los chilenos.

Si a nosotros nos falta oxígeno a ellos les debe sobrar colágeno, ya que viven de pescado simplemente”, lanzó de entrada, aludiendo al acceso al Pacífico. De inmediato, y casi como si llevara un tanque de bencina con él, descargó: “Hace muchos años, una revista se preocupó de mostrar que en América, los que la tenían más chiquitita eran los chilenos”.

