¡Intentó sobornar a carabineros! Hombre boliviano fue detenido transportando millonario contrabando

En la región de Arica y Parinacota, un hombre boliviano de 33 años fue detenido por Carabineros luego de que intentara sobornar con 300 mil pesos a efectivos de la Tenencia Fronteriza Chungará. Y todo tras ser descubierto transportando teléfonos celulares de contrabando.

Mientras efectuaban un control vehicular en la Ruta Internacional 11-CH, efectivos policiales inspeccionaron un camión de patente boliviana. En su cabina descubrieron cajas con teléfonos celulares, los cuales no tenían papeles que acreditaran su legalidad.

Sin embargo, el sujeto intentó una última jugada. Ya en el complejo fronterizo, el conductor extranjero intentó sobornar a los carabineros ofreciéndoles 300 mil pesos para librarse de la detención.

La institución detalló que se incautaron dos cajas con aparatos celulares ingresados de manera ilegal, cuyo valor comercial fue calculado en unos 55 millones de pesos. El hombre boliviano fue detenido de inmediato y quedó en manos de la justicia por los delitos de contrabando y cohecho.