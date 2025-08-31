"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198

La segunda semana del recorrido “Jeannette Jara se Mueve por Chile” concluyó en Concepción, donde la aspirante a La Moneda reunió a más de 6.500 personas en la Plaza de la Independencia. Los asistentes llegaron desde diferentes comunas de la Región del Biobío y representaban diversos grupos de edad.

En las últimas semanas, la gira de la carta del oficialismo ha recorrido nueve regiones, pasando por ciudades como Valparaíso, Quilpué, Calama, Mejillones, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Arica, Punta Arenas, Rancagua, Chimbarongo, Curicó, San Carlos y Chillán. Ahora se suma Concepción a ese trayecto.

Durante la congregación, Jara expresó que "los ejes de nuestro gobierno van a estar centrados en una seguridad pública que no solo ataque los efectos del crimen organizado, sino que también vaya a las causas. Por eso es importante seguir la ruta del dinero y levantar el secreto bancario". 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

En esa misma línea, enfatizó que "los temas de seguridad pública son muy relevantes en el país. Y también lo son los temas de la seguridad para poder vivir tranquilos, llegar a fin de mes, tener un techo y saber que en caso de una enfermedad se nos va a dar la debida atención".

Agradeció el masivo apoyo 

En medio de la intervención, la militante del PC expresó toda su gratitud hacia la comunidad, las agrupaciones sociales y los representantes locales y del Congreso que asistieron a la reunión. Subrayó la necesidad de impulsar una propuesta política con fuerte compromiso social, orientada a garantizar mayor equidad para la mayoría de la población.

"El énfasis de nuestro gobierno va a ser social. Porque lo que viven las grandes mayorías es lo que nos motiva, y las necesidades del país hay que satisfacerlas con todo el empuje y la fuerza. Quiero que nuestros hijos y nietos no tengan que pasar por las mismas dificultades que enfrentamos nosotros. Eso es avanzar en justicia social", sostuvo. 

A modo de cierre, la abanderada afirmó que "tengo el convencimiento de que lo podemos lograr: este país es grande, hermoso y generoso. La esperanza nos mueve y tenemos que proyectarlo hacia un desarrollo sustentable y con trabajo decente”. 

Cabe destacar que, la próxima semana, Jeannette Jara continuará su despliegue nacional en nuevos lugares como Coyhaique, Puerto Montt, Osorno, Chiloé, Vallenar y Copiapó.

NOTAS DESTACADAS

Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Johnny Herrera arenga a la U

"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico
Periodista

“Se acabaron mis paseos”: Reconocido periodista relató violenta agresión en pleno Santiago Centro
Gustavo Álvarez y Lucas Assadi

El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"
lancha Bruma

“Fue shockeante”: Familiares de tripulantes de lancha bruma reaccionaron a nuevos hallazgos
Pablo Chill-E

¡Lo tildaron de “cafiche del Estado”! Pablo Chill-E respondió furia a ola de críticas por dichos sobre Kast y kaiser
Felipe Loyola encara rival

"¡Mala leche!": Felipe Loyola encara furioso a rival que lo lesionó en el fútbol argentino
Bruma

“Se han hecho los tontos”: Hijo del capitán del Bruma se descarga tras impactante audio filtrado
Baby Bandito

¡Iba manejando y no estaba solo! Así murió “Baby Bandito”, uno de los involucrados en el “robo del siglo”
Evelyn Matthei

“La dictadura torturó a mi papá”: Desclasifican reproche de diputado a Matthei tras polémicos dichos