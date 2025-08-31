"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara

La segunda semana del recorrido “Jeannette Jara se Mueve por Chile” concluyó en Concepción, donde la aspirante a La Moneda reunió a más de 6.500 personas en la Plaza de la Independencia. Los asistentes llegaron desde diferentes comunas de la Región del Biobío y representaban diversos grupos de edad.

En las últimas semanas, la gira de la carta del oficialismo ha recorrido nueve regiones, pasando por ciudades como Valparaíso, Quilpué, Calama, Mejillones, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Arica, Punta Arenas, Rancagua, Chimbarongo, Curicó, San Carlos y Chillán. Ahora se suma Concepción a ese trayecto.

Durante la congregación, Jara expresó que "los ejes de nuestro gobierno van a estar centrados en una seguridad pública que no solo ataque los efectos del crimen organizado, sino que también vaya a las causas. Por eso es importante seguir la ruta del dinero y levantar el secreto bancario".

En esa misma línea, enfatizó que "los temas de seguridad pública son muy relevantes en el país. Y también lo son los temas de la seguridad para poder vivir tranquilos, llegar a fin de mes, tener un techo y saber que en caso de una enfermedad se nos va a dar la debida atención".

Agradeció el masivo apoyo

En medio de la intervención, la militante del PC expresó toda su gratitud hacia la comunidad, las agrupaciones sociales y los representantes locales y del Congreso que asistieron a la reunión. Subrayó la necesidad de impulsar una propuesta política con fuerte compromiso social, orientada a garantizar mayor equidad para la mayoría de la población.

"El énfasis de nuestro gobierno va a ser social. Porque lo que viven las grandes mayorías es lo que nos motiva, y las necesidades del país hay que satisfacerlas con todo el empuje y la fuerza. Quiero que nuestros hijos y nietos no tengan que pasar por las mismas dificultades que enfrentamos nosotros. Eso es avanzar en justicia social", sostuvo.

A modo de cierre, la abanderada afirmó que "tengo el convencimiento de que lo podemos lograr: este país es grande, hermoso y generoso. La esperanza nos mueve y tenemos que proyectarlo hacia un desarrollo sustentable y con trabajo decente”.

Cabe destacar que, la próxima semana, Jeannette Jara continuará su despliegue nacional en nuevos lugares como Coyhaique, Puerto Montt, Osorno, Chiloé, Vallenar y Copiapó.