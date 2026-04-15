¡LISTAS LAS SEMIFINALES! Se definieron los cruces de las semifinales en la Champions League

El día de hoy se disputaron los últimos dos encuentros de vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League, donde quedaron establecidos los cruces para las semifinales del torneo que ya está llegando a su fin.

Es importante remarcar que esta temporada se dió un cambio total a la forma en que se disputa el torneo de clubes más grande de Europa, ya que en lugar de comenzar con la clásica fase de grupos, en su lugar se disputó una fase de liga todos contra todos, donde los primeros lugares clasificaban a la siguiente fase.

Gracias a estos ajustes en la conformación del torneo y también la inclusión de los playoffs antes de pasar a los octavos de final, se pudieron dar grandes sorpresas esta temporada en la UEFA Champions League, donde la mayor de esta fue el caso del Bodo/Glimt, quienes en su primera participación en la competición consiguieron llegar hasta los octavos de final.

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El día de hoy se disputaron los últimos dos encuentros de vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League, donde en un partidazo, Bayern Munich venció por 4-3 al Real Madrid, clasificando así a las semifinales. Por otro lado, Arsenal igualó sin goles con Sporting de Lisboa, por lo que el cuadro inglés clasifica por la ventaja de 1-0 en el duelo de ida.

¿Quiénes llegarán a la final?

Con estos resultados, quedaron establecidas las llaves de semifinales del torneo, donde los duelos de ida se disputarán el próximo 28 y 29 de abril. El primer duelo será entre el PSG como local ante Bayern Munich, mientras que por el otro lado, Atlético Madrid recibirá a Arsenal.

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