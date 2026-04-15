¡LISTAS LAS SEMIFINALES! Se definieron los cruces de las semifinales en la Champions League

Los resultados de la UEFA Champions League.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

¡Aún no está listo! La figura de Universidad de Chile que sigue sin poder jugar

VIDEO | ¡UN GOL HISTÓRICO! Audax Italiano se hace gigante en Brasil por Copa Sudamericana
Tras alza histórica en bencinas, camioneros pasan de advertencias a movilizaciones en el norte: “Que sí se sienta el malestar”

Tras alza histórica en bencinas, camioneros pasan de advertencias a movilizaciones en el norte: “Que sí se sienta el malestar”

¿Ya lo esperan los albos? La promesa de Salomón Rodriguez a Colo Colo tras buen momento
inglés

Brecha de género en el inglés: Solo 4 de cada 10 estudiantes en Chile son mujeres
Seremi de Energía en La Araucanía pierde el cargo en menos de una semana ¡Impactante motivo lo dejó fuera!

Seremi de Energía en La Araucanía pierde el cargo en menos de una semana ¡Impactante motivo lo dejó fuera!

¡Una joven promesa! Nicolas Villalon sigue escalando lugares en el circuito ATP

¿Qué te parecen? Los elegidos para dirigir la nueva Federación de Fútbol de Chile

El día de hoy se disputaron los últimos dos encuentros de vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League, donde quedaron establecidos los cruces para las semifinales del torneo que ya está llegando a su fin.

Es importante remarcar que esta temporada se dió un cambio total a la forma en que se disputa el torneo de clubes más grande de Europa, ya que en lugar de comenzar con la clásica fase de grupos, en su lugar se disputó una fase de liga todos contra todos, donde los primeros lugares clasificaban a la siguiente fase.

Gracias a estos ajustes en la conformación del torneo y también la inclusión de los playoffs antes de pasar a los octavos de final, se pudieron dar grandes sorpresas esta temporada en la UEFA Champions League, donde la mayor de esta fue el caso del Bodo/Glimt, quienes en su primera participación en la competición consiguieron llegar hasta los octavos de final.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy se disputaron los últimos dos encuentros de vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League, donde en un partidazo, Bayern Munich venció por 4-3 al Real Madrid, clasificando así a las semifinales. Por otro lado, Arsenal igualó sin goles con Sporting de Lisboa, por lo que el cuadro inglés clasifica por la ventaja de 1-0 en el duelo de ida.

¿Quiénes llegarán a la final?

Con estos resultados, quedaron establecidas las llaves de semifinales del torneo, donde los duelos de ida se disputarán el próximo 28 y 29 de abril. El primer duelo será entre el PSG como local ante Bayern Munich, mientras que por el otro lado, Atlético Madrid recibirá a Arsenal.

También te puede interesar: VIDEO | ¡UN GOL HISTÓRICO! Audax Italiano se hace gigante en Brasil por Copa Sudamericana

NOTAS DESTACADAS

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Tras meses de dudas PDI zanja el enigmático caso de Rojas Vade: ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

No alcanzó ni a instalarse: Renato Münster da un paso al costado como seremi por “motivos personales y urgentes”

¡Aún no está listo! La figura de Universidad de Chile que sigue sin poder jugar

VIDEO | ¡UN GOL HISTÓRICO! Audax Italiano se hace gigante en Brasil por Copa Sudamericana
Tras alza histórica en bencinas, camioneros pasan de advertencias a movilizaciones en el norte: “Que sí se sienta el malestar”

Tras alza histórica en bencinas, camioneros pasan de advertencias a movilizaciones en el norte: “Que sí se sienta el malestar”

¿Ya lo esperan los albos? La promesa de Salomón Rodriguez a Colo Colo tras buen momento
inglés

Brecha de género en el inglés: Solo 4 de cada 10 estudiantes en Chile son mujeres
Seremi de Energía en La Araucanía pierde el cargo en menos de una semana ¡Impactante motivo lo dejó fuera!

Seremi de Energía en La Araucanía pierde el cargo en menos de una semana ¡Impactante motivo lo dejó fuera!

¡Una joven promesa! Nicolas Villalon sigue escalando lugares en el circuito ATP

¿Qué te parecen? Los elegidos para dirigir la nueva Federación de Fútbol de Chile
El escalofriante audio de Jorge Ugalde que sacude caso de Triple Homicidio en La Reina: Fiscalía asegura que será clave

El escalofriante audio de Jorge Ugalde que sacude caso de Triple Homicidio en La Reina: Fiscalía asegura que será clave
VIDEO | Diputado Gatica destapa particular costumbre de legisladores de derecha en el Congreso: “¿Pero qué es eso? ¡7° básico!”

VIDEO | Diputado Gatica destapa particular costumbre de legisladores de derecha en el Congreso: “¿Pero qué es eso? ¡7° básico!”

Atento Milad: Gonzalo Tapia se cansa de la incertidumbre y exige a este DT para la selección chilena
Tiane endler y su crítica tras caída de Chile.

Chile cae ante Colombia en la Liga de Naciones Femenina y Tiane Endler pierde la paciencia: "Nos faltan..."
Cristóbal Campos volverá a jugar.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos tiene el alta médica y volverá a jugar en este club chileno
Salomón Rodríguez deja recado a Colo Colo.

Tras su gran presente goleador: Salomón Rodríguez no se olvida de Colo Colo y deja promesa para el futuro
Festejos de Coquimbo Unido tras triunfo en Libertadores.

VIDEO | Diego Sánchez registró todos los festejos de Coquimbo Unido tras derrotar a Universitario
"Después de décadas de impunidad”: Nuevo golpe judicial contra Krassnoff y Espinoza por crímenes de la dictadura

"Después de décadas de impunidad”: Nuevo golpe judicial contra Krassnoff y Espinoza por crímenes de la dictadura
¿Quién pagó el almuerzo? Nueva polémica del presidente Kast desata presión y Contraloría exige explicaciones

¿Quién pagó el almuerzo? Nueva polémica del presidente Kast desata presión y Contraloría exige explicaciones

¡Un gran inicio! Matías Soto entrega buenas noticias desde Bolivia