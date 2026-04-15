VIDEO | ¡UN GOL HISTÓRICO! Audax Italiano se hace gigante en Brasil por Copa Sudamericana

Por: Gonzalo Zamora

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El día de ayer, la mayoría de nuestros representantes nacionales participaron de las distintas copas internacionales, fue aquí donde Audax Italiano debió viajar hasta Brasil para tener un duro duelo como visitante ante Vasco da Gama.

Cabe recordar que el cuadro itálico no tuvo un buen inicio en la Copa Sudamericana, ya que en la primera fecha cayó por 2-0 en condición de local ante Olimpia, por lo que necesitaba un buen resultado el día de ayer para no perder pisada en su grupo.

Pero de forma histórica, Audax Italiano consiguió una enorme victoria por 2-1, incluso dando vuelta el encuentro ante Vasco da Gama, lo que les permite sumar sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana y así por el momento ubicarse en el segundo lugar de su grupo.

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El día de ayer, Audax Italiano viajó hasta Brasil para enfrentar un duro duelo ante Vasco da Gama como visitante por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Fue aquí donde consiguieron un histórico triunfo por 2-1 gracias a las anotaciones de Michael Vadulli y Franco Troyansky.

Un gol histórico

El partido arrancó con la victoria momentanea de Vasco da Gama, pero en el segundo tiempo y con dos hombres de más, el cuadro itálico logró dar vuelta las acciones. El gol de la victoria itálica fue obra de Franco Troyansky vía lanzamiento penal, el cuál fue gritado con todo por los comentaristas.

Revisa a continuación el gol de Troyansky y el relato del mismo:

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