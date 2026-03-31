¡ENORMES SORPRESAS! Se definen los cupos europeos para el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está a sólo unos meses de comenzar, donde las naciones que serán sedes en el norte de nuestro continente ya están listas para recibir a los países que participarán de la cita mundialista de este año.

Pero aún faltaban por definir algunos cupos a la Copa del Mundo de este año, donde el día de hoy se disputaba tanto el repechaje europeo como el repechaje del resto del mundo. Es aquí que la última selección de la Conmebol que tiene opciones para clasificar, Bolivia, se juega la opción de ir a su primer Mundial en toda su historia.

Volviendo al viejo continente, el repechaje europeo para el Mundial 2026 estuvo verdaderamente de infarto, con duelos que se definieron en los últimos minutos y que incluso, después del alargue, debieron definirse a través de los lanzamientos penales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy se disputó el repechaje europeo para definir los últimos cupos del viejo continente al Mundial 2026. En total se disputaron cuatro encuentros, donde dos de estos debieron definirse a través de los lanzamientos penales.

Finales de infarto con grandes sorpresas

La gran sorpresa del día fue la eliminación de Italia a manos de Bosnia y Herzegovina, donde la selección italiana cayó a través de los lanzamientos penales. Revisa a continuación todos los resultados del repechaje europeo:

Bosnia y Herzegovina 1 (4) - (1) 1 Italia

Suecia 3 - 2 Polonia

Kosovo 0 - 1 Turquía

República Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca

También te puede interesar: ¿Fin de la polémica? Infantino garantiza presencia de Irán en el Mundial 2026