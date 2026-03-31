¿Fin de la polémica? Infantino garantiza presencia de Irán en el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina, donde las tres naciones que haran de sede para este enorme evento ya están listas para recibir la fiesta más grande del fútbol. Pero su realización se ha visto en grandes polémicas y muchas dudas.

Uno de los mayores problemas que tiene la Copa del Mundo actualmente es con su sede principal, Estados Unidos, quienes se encuentran en guerra junto a Israel en contra de Irán. Este último uno de los países participantes en la cita mundialista y que ha mantenido en duda su participación.

Todo esto empeoró cuando el Presidente Donald Trump, señaló que no asegura la seguridad de los iraníes en el Mundial 2026, lo que encendió enormes dudas por esta sede, ya que si no puede mantener seguros a los participantes, quizás no deba recibir este tipo de eventos.

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El día de hoy se definen los últimos cupos para el Mundial 2026 a través del repechaje, pero a pesar de que el evento está ya a sólo un par de meses de comenzar, las polémicas continúan rondando la realización de la cita mundialista.

Se define la polémica

Uno de los mayores inconvenientes era la dudosa participación de Irán en la Copa del Mundo, debido al conflicto bélico que mantienen con Estados Unidos e Israel. Pero finalmente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la selección iraní participará de la cita mundialista y que no tendrá cambio de sede en sus encuentros ya programados.

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