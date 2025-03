“No es la primera vez que me pasa”: Carolina Tohá se sinceró tras agresión de manifestantes en Santiago Centro

La noche de este viernes, Carolina Tohá, ex ministra del Interior y precandidata presidencial, sufrió un ataque mientras caminaba por el Barrio Lastarria, en la comuna de Santiago Centro.

La otrora autoridad denunció la agresión a través de sus redes sociales. “Un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos”, expresó.

En la mañana de este sábado, Tohá estuvo en entrevista con CHVNoticias y compartió detalles sobre el ataque que sufrió mientras transitaba por la vía pública. “No creo que pretendieran nada más que agredir, no sé quiénes eran. Estaban encapuchados, gran parte de ellos”, detalló con respecto a los agresores.

“Yo estaba caminando por la calle, yo vivo en ese barrio. Yo fui a juntarme con mis hijos en un sector donde habitualmente no hay en esta época disturbios”, contó la ex ministra. “Este grupo estaba ahí y me empezó a perseguir primero uno, después dos. Se fueron juntando y me siguieron varias cuadras. Varias cuadras empujando, me tiraban agua. Bueno, me gritaban cosas, me pegaron unos golpes”, relató.

“Es muy fuerte cuando pasan estas cosas. O sea, uno igual lo siente, te quedas como así turuleco. Pero trato de mirarlo bien, porque no es la primera vez que me pasa”, agregó.

“Entonces cada vez que me pasa, lo que saco en limpio al final es la confirmación de lo nefasta que es la violencia en política. El daño que hace y lo importante que es ser nítido y tajante, en descartarla siempre, sin matices, sin ambigüedades. Nunca es buena la violencia en política”, agregó.

Cuando se le consultó sobre si era una condena que debería haber hecho los sectores que están en el Gobierno durante el estallido social, la exministra aseguró que “hay personas que no fueron todo lo duras que se debía con la violencia y creo que históricamente, en todos los espectros políticos que tenemos en Chile, hay sectores que han sido condescendientes con la violencia en algún contexto, en algún momento, en algún país y que no tienen esa firmeza siempre. O sea, si uno está contra la violencia tiene que estar siempre”.

“Yo no estoy en contra de los disensos ni en contra de las manifestaciones, crecí como dirigenta manifestándome, pero nunca se me ocurrió ni siquiera en ese contexto, en dictadura, que parte del espectro de posibilidades, era agredir a alguien”, sentenció finalmente Carolina Tohá.