¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

Quien actualmente está viviendo un renacer en el fútbol es el delantero nacional Gonzalo Tapia, quien es una de las grandes figuras de Sao Paulo hoy en día y uno de los pilares del equipo en cuánto a sus aportes goleadores. Esto le ha permitido incluso llegar a disputar duelos amistosos junto a La Roja, donde también ha conseguido anotar algunos goles.

Cabe recordar que tras salir de Universidad Católica, el delantero tuvo un amargo paso por River Plate, donde luego terminó llegando a Sao Paulo. Si bien tampoco tuvo un inicio brillante en el cuado brasileño, en el último tiempo pudo explotar a punta de goles importantes y asistencias, ganándose el apoyo del equipo y sus hinchas.

Esto ha permitido que Gonzalo Tapia este siendo visto con buenos ojos por otros equipos al triunfar en una de las ligas más competitivas del mundo como lo es actualmente la brasileña. Además de esto, llena de gran esperanza en el suelo nacional, ya que se vuelve una gran alternativa para La Roja con el tan ansiado recambio.

Gracias a las buenas actuaciones que ha venido mostrando, Gonzalo Tapia es una de las grandes figuras actualmente del Sao Paulo, esto no sólo ha permitido que el delantero tenga más confianza, sino que además lo miren con buenos ojos desde el extranjero. Es aquí donde algunos clubes desde la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, estarían muy interesados por los servicios del jugador.

En la UC se frotan las manos

Debido a esto, Sao Paulo tomó medidas para blindar a su figura, ya que actualmente el delantero nacional cuesta 2.4 millones de dólares según Transfermarkt. Pero su club le acaba de poner una claúsula de salida de 4 millones de dólares, donde en caso de concretarse alguna posible transferencia, desde Universidad Católica recibirían el 20% de la misma, lo que serían cerca de 800 mil dólares.

