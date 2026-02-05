¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile

El pasado fin de semana se dio inicio a una nueva temporada del Campeonato Nacional, donde el primer partido enfrentó a Universidad de Chile ante Audax Italiano en condición de local, en un encuentro que terminó en empate sin goles y con dos expulsados para los azules, estos fueron los casos de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Pero más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, lo más llamtivo sucedió fuera de ella, específicamente en las tribunas del romántico viajero, donde sus hinchas realizaron fuertes desórdenes y desmanes, donde incluso incendiaron el estadio nacional en dos sectores y el encuentro debió ser suspendido por algunos minutos.

Ahora y a la espera de lo que debería ser un fuerte castigo, Universidad de Chile ya se enfoca en su próximo desafío que será ante Huachipato en condición de visitante, donde después de mucha duda, el encuentro finalmente se llevará a cabo este domingo desde las 12:00 horas como estaba planeado desde un inicio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Universidad de Chile se encuentra a la espera de lo que deberían ser unos fuertes y ejemplares castigos tras todos los desórdenes y destrozos que protagonizaron algunos de sus hinchas en el estadio nacional la semana pasada, durante su estreno en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano.

Buscando a los responsables

Durante esta jornada, la dirigencia del romántico viajero informó que han logrado identificar a parte de los involucrados en los problemas del duelo ante el Audax, gracias al sistema de reconocimiento facial. En concreto desde la institución señalaron que ya se han identificado a 25 personas vinculadas a estos hechos y están iniciando con las acciones legales en su contra.

También te puede interesar: VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile
¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias

¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias
U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año