¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

El pasado fin de semana se dio inicio a una nueva temporada del Campeonato Nacional, donde el primer partido enfrentó a Universidad de Chile ante Audax Italiano en condición de local, en un encuentro que terminó en empate sin goles y con dos expulsados para los azules, estos fueron los casos de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Pero más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, lo más llamtivo sucedió fuera de ella, específicamente en las tribunas del romántico viajero, donde sus hinchas realizaron fuertes desórdenes y desmanes, donde incluso incendiaron el estadio nacional en dos sectores y el encuentro debió ser suspendido por algunos minutos.

Ahora y a la espera de lo que debería ser un fuerte castigo, Universidad de Chile ya se enfoca en su próximo desafío que será ante Huachipato en condición de visitante, donde después de mucha duda, el encuentro finalmente se llevará a cabo este domingo desde las 12:00 horas como estaba planeado desde un inicio.

Universidad de Chile se encuentra a la espera de lo que deberían ser unos fuertes y ejemplares castigos tras todos los desórdenes y destrozos que protagonizaron algunos de sus hinchas en el estadio nacional la semana pasada, durante su estreno en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano.

Buscando a los responsables

Durante esta jornada, la dirigencia del romántico viajero informó que han logrado identificar a parte de los involucrados en los problemas del duelo ante el Audax, gracias al sistema de reconocimiento facial. En concreto desde la institución señalaron que ya se han identificado a 25 personas vinculadas a estos hechos y están iniciando con las acciones legales en su contra.

