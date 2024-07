Salen a la luz fuertes pruebas en contra de Eduardo Macaya: "hace tres años me tocó"

Durante la jornada del miércoles, Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya (UDI), fue declarado culpable de dos abusos sexuales contra menores de edad. Tras conocerse la decisión, se revelaron pruebas de la investigación en contra del hombre de 71 años, como los testimonios de las víctimas, quienes son nietas del imputado.

"Papá estoy bien, pero hace tres años Eduardo me tocó", reveló una niña de 12 años a su padre el pasado 26 de mayo de 2023. La menor le contó a su papá que esto ya lo había conversado con sus primas, quienes confesaron que también sufrieron actos de connotación sexual por parte del empresario, según detalló La Tercera PM.

Además, la niña le mostró imágenes, que había captado con su teléfono celular hace unas semanas, y en ellas se ve a Eduardo Macaya realizando tocaciones a una de sus primas más pequeñas. Este video ya había sido enviado a una de las tías de la menor como una forma de pedir ayuda.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La tía de la menor, una mujer de más de 40 años, entregó su testimonio y en él declaró que un día estaban en la casa de su madre cuando su sobrina se acercó y le dijo que tenía que contarle algo que había pasado hace tres años atrás, "cuando ella tenía entre 8 y 9 años en la casa de Eduardo en Placilla", detalló.

Fue en ese momento que le contó lo que había sufrido por parte del imputado y le dijo que le iba a mandar algo. "Cuando voy viendo los videos, quedé de una pieza", aseguró la testigo, agregando que "me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá, y se los mostré (los videos) y le dije a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica".

"Quedamos en shock con mi mamá", indicó, señalando que fue en ese momento en que se preocuparon por las demás niñas que su sobrina había apuntado como víctimas, entre las que estaba la menor que aparece en los video. Por otro lado, la mujer de más de 40 años sostuvo que les preocupó "lo que significaba esta situación para la familia".

Tras el peritaje de lo videos, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI concluyó que de estos se desprendeuna conducta de abuso sexual contra una menor de 14 años y que la niña que rechaza los actos a los que la está sometiendo su pariente directo. Ante esto, otros testigos intentaron justificar la actitud "cariñosa" del empresario, asegurando que se ponía así cuando estaba "ebrio".

El próximo 19 de julio se conocerá la sentencia de Eduardo Macaya, quien arriesga hasta 17 años de cárcel tras ser declarado culpable de dos de los cuatro casos de abuso sexuales que se le imputaban. Además, cabe agregar que durante el proceso de la investigación, aparecieron otras tres víctimas, todas de sexo femenino y menores de edad.