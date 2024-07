Condenan a Eduardo Macaya por dos delitos de abuso sexual infantil: ¿cuánto tiempo estará en prisión?

Durante la jornada el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando, dio a conocer su veredicto sobre el juicio en contra de Eduardo Macaya Zentillo de 71 años quien es padre del senador Javier Macaya. En concreto al adulto mayor se le acusó de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores de edad, crímenes que lo mantenían en arresto domiciliario.

Recordemos que el empresario había estado cerca de un mes en prisión preventiva durante el 2023, sin embrago la medida cautelar se le fue modificada gracias al pago de una millonaria fianza de $150 millones. Además en reiteradas ocaciones se le escuchó decir al acusado que “si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría”.

¿Cuánto tiempo estará preso Macaya?

Macaya fue declarado culpable de dos de los delitos de abuso sexual, mientras que de los otros dos, de similares características fue absuelto. Así mismo, el hombre aseguró estar tranquilo ante el veredicto. “Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia" señaló al llegar a Tribunales acompañado de su abogado.

"Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo” lanzó.

Por otro lado, declaró que “hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos o aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que lo más rentable es hablar de ‘los abusos del padre de un senador de la UDI’ que investigar los hechos que motivaron a la denuncia”.

Cabe mencionar que La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins pidió una pena total de 12 años de cárcel por los delitos y la sentencia del caso quedó agendada para el próximo 19 de julio. Por el momento, su hijo senador no se ha referido al juicio. Aunque, Macaya aclaró que el caso "se ha derivado en una carnicería desde las redes sociales motivada, sin duda, por el cargo político que ostenta mi hijo, y que ha generado un daño que -espero- no sea irreparable en estas niñas".

