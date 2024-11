Romina Sáez revela desconocido problema médico del hijo de Cathy Barriga: "Nadie lo sabía"

Romina Sáez, ex chica Mekano visitó la semana pasada a su amiga Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel, luego de que la exalcaldesa de Maipú quedara con prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Ahora la bailarina y abogada reveló un antecedente desconocido que afectaría la salud del hijo mayor de la ex jefa comunal.

Cabe mencionar que, Sáez de ha transformado en una suerte de vocera de la expolítica desde que se encuentra en prisión e incluso visitó el nuevo programa de farándula de Mega OnlyFama para entregar su versión de las cosas. Fue en este espacio que comentó que Vicente González tendría un complejo cuadro de salud.

¿Qué dijo Romina Sáez sobre el problema médico del hijo de Barriga?

“El hijo mayor de ella tiene una intervención de un órgano vital en esta semana que viene”aseguró Sáez agregando que “nadie lo sabía, ni yo lo sabía”. “No le dieron una autorización para tener una comunicación con él previo a la operación. No hay autorización para eso” contó diciendo que esto la tenía bastante afectada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Entonces lo está pasando bastante mal, sobre todo por sus hijos” añadió. Además en Zona de Estrellas reiteró la información. “Esta semana tiene algo muy complejo, la operación de uno de los órganos vitales de uno de sus hijos, y que no va a poder estar presente. Me dijo que no lo dijera, pero creo que es importante que la gente sepa, que ella y yo somos humanas, que todos cometemos errores” declaró.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la prisión preventiva contra Barriga, por ser un “peligro para la sociedad”. “Será posible llevarlas a efecto, con la presencia de ésta en la medida que, su necesidad se sustente en antecedentes fidedignos que deberán ser acreditados ante el Juez de Garantía correspondiente” señaló la resolución.

Te puede interesar: Ale Valle toma drástica decisión judicial en contra de Cathy Barriga: acusa "mentira"