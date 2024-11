Ale Valle toma drástica decisión judicial en contra de Cathy Barriga: acusa "mentira"

Durante la jornada la periodista Ale Valle, quien conduce el podcast La Voz de los que Sobran dio a conocer que colocó una querella en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga por el delito injurias graves con publicidad. Recordemos que la ex chica Mecano se encuentra en prisión preventiva tras haber sido formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Cabe mencionar que esta querella se produce luego que en su llegada a Tribunales, la semana pasada, Barriga acusara a Valle de realizar una llamada a un centro terapeutico preguntando por el diagnóstico de su hijo. Esto, producto de una denuncia en la municipalidad del Quisco, en donde una funcionaria aseguró que le habrían pedido hacer una ficha falsa sobre el hijo de la imputada.

¿Qué dijo Ale Valle sobre la acción judicial en contra de Barriga?

“Es una falta a mi honra. Yo no solo soy periodista hace muchos años, soy tambié concejala. Creo que a estas alturas una puede aceptar ciertas mentiras, pero ya se han pasado de la raya” manifestó la comunicadora quien ha suele entregar opiniones bastante tajantes sobre los hechos mediáticos junto con su compañero de panel Daniel Stingo.

Además Valle teorizó sobre los motivos que habría tenido la modelo para mencionarla. “Sinceramente creo que lo que ella pretende es desviar la atención de sus delitos, que son graves. Parece que es más fácil tirar la pelota con un nombre, pero creo que no se puede utilizar el nombre de una persona para cualquier cosa que se te ocurra, menos para salvarte de una acusación tan grave como esa” dijo.

“Principalmente espero que Cathy Barriga se desdiga y ojalá me pida disculpas públicas. Y que tenga más o menos la misma cobertura que tuvo su acusación” comentó sobre lo que espera de la esposa de Joaquín Lavín Jr. "Confieso que me costó tomar la decisión porque implica alargar el proceso, pero la MENTIRA se ha transformado en una forma de hacer política que no podemos seguir permitiendo. Claramente aquí hubo un ánimo de perjudicarme y se siembra una duda sobre mi ética, que a mí me importa mucho resguardar" escribió además en un video que publicó en Instagram.

