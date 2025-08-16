"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul

Continúan los ecos tras la escandalosa goleada 4-1 de Universidad Católica a Colo Colo en el Estadio Monumental, y es que en medio de las fuertes críticas que están recibiendo Jorge Almirón y sus dirigidos, el periodista Romai Ugarte barrió el piso con los albos y especialmente con el guardameta Fernando de Paul.

Fue en diálogo con Bolavip Chile que el comunicador recriminó sin piedad alguna el presente del Cacique, que ha ido de fracaso en fracaso esta temporada: "Colo Colo es un alma en pena, son unos muertos vivientes. Hay que decirlo, son unos fantasmas caminando, van de blanco caminando sin rumbo".

Además, se refirió a la insostenible continuidad de Jorge Almirón, culpabilizando en gran parte la nula reacción de Blanco y Negro para poner fin al vínculo con el entrenador: "Almirón que no quiere irse, sigue ahí y la dirigencia no dice nada. No pasa nada, hay nervios por todas partes, se demoraron los cambios".

Por si eso era poco, no perdonó la actuación de Fernando de Paul en el arco, acusando que no tiene lo necesario para ser titular: "No pudo terminar los últimos partidos cuando la U estuvo a punto de descender, tuvo que ir a jugar Campos, ¿qué iban a esperar? Él es dos, no uno. Lo que se vio hoy día fue terrible".

"Por más que les lleven psicólogos, tipos que suben montañas, tipos que han ganado medallas de oro, nada. Que termine rápido el año para Colo Colo. Y menos mal que no está peleando el descenso, porque se hubieran ido", sentenció Romai Ugarte sobre el caótico Centenario del cuadro 'popular'.

