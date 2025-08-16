"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul

Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"
Franco Parisi

¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo

Continúan los ecos tras la escandalosa goleada 4-1 de Universidad Católica a Colo Colo en el Estadio Monumental, y es que en medio de las fuertes críticas que están recibiendo Jorge Almirón y sus dirigidos, el periodista Romai Ugarte barrió el piso con los albos y especialmente con el guardameta Fernando de Paul.

Fue en diálogo con Bolavip Chile que el comunicador recriminó sin piedad alguna el presente del Cacique, que ha ido de fracaso en fracaso esta temporada: "Colo Colo es un alma en pena, son unos muertos vivientes. Hay que decirlo, son unos fantasmas caminando, van de blanco caminando sin rumbo".

Además, se refirió a la insostenible continuidad de Jorge Almirón, culpabilizando en gran parte la nula reacción de Blanco y Negro para poner fin al vínculo con el entrenador: "Almirón que no quiere irse, sigue ahí y la dirigencia no dice nada. No pasa nada, hay nervios por todas partes, se demoraron los cambios".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Por si eso era poco, no perdonó la actuación de Fernando de Paul en el arco, acusando que no tiene lo necesario para ser titular: "No pudo terminar los últimos partidos cuando la U estuvo a punto de descender, tuvo que ir a jugar Campos, ¿qué iban a esperar? Él es dos, no uno. Lo que se vio hoy día fue terrible".

"Por más que les lleven psicólogos, tipos que suben montañas, tipos que han ganado medallas de oro, nada. Que termine rápido el año para Colo Colo. Y menos mal que no está peleando el descenso, porque se hubieran ido", sentenció Romai Ugarte sobre el caótico Centenario del cuadro 'popular'.

Te puede interesar: ¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"
Franco Parisi

¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Jorge Almirón Colo Colo

¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
Santiago

Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"