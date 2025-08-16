¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo

Colo Colo fue humillado en el Estadio Monumental y cayó por 4-1 ante Universidad Católica en un encuentro que podría significar mucho más que solo tres puntos, pues Jorge Almirón aprovechó la conferencia post partido para dar luces sobre su inminente salida del Cacique, a la cual incluso le puso fecha.

"Estuvimos hablando un poco con el presidente, que es el responsable del club en este momento, con mi representante también están en charla y vamos a seguir hablando, tal vez son momentos de descomprimir", arrancó el director técnico frente a la prensa en una sala dominada plenamente por la tensión.

Tras ello, realizó un breve y tajante análisis de lo ocurrido esta tarde en Macul, donde los albos comenzaron cayendo tempranamente: "Explicar lo del partido hoy es muy difícil, el resultado es insólito. En menos de un minuto te hacen un gol en el primer tiempo, el segundo tiempo también inicia de esa manera".

"Partido que es un golpe duro, entiendo lo de la gente", agregó el trasandino, que no dio espacio para dialogar con los medios y puso fecha límite para definir su futuro: "No tiene mucho sentido responder preguntas. Entre hoy y mañana seguramente va a haber novedades, porque se van a juntar ahí para ponerse de acuerdo".

"De mi parte decirle a la gente que vivimos momentos muy lindos, entonces hoy es un golpe duro, el año pasado muchos momentos importantísimos, hoy estoy muy golpeado. Se hablará entre hoy y mañana con el presidente y mi entorno para llegar a un acuerdo, y que sea lo mejor para el club", cerró Jorge Almirón.

