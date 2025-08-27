Otra vez en problemas: Guillermo Maripán recibe nueva denuncia legal por esta fea situación

Por: Fabián Marambio

Guillermo Maripán ha hecho mucha noticia durante los últimos meses y no precisamente por su desempeño en cancha. El defensor central ha sido “funado” por algunas mujeres y ahora sumó una nueva denuncia por una actitud que deja mucho que desear.

Esta vez el jugador del Torino fue denunciado legalmente por Saray Mercado, una joven española que interpuso una demanda ante las autoridades de España por una supuesta filtración de material íntimo.

“Esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él (...) Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad”, escribió la mujer española en sus redes.

mensaje contra guillermo maripán
El mensaje de la nueva denunciante de Maripán.

La Respuesta de Guillermo Maripán

El defensor de La Roja no tardó en responder y también utilizó sus redes para hacerlo. “Frente a esta nueva acción judicial supuestamente interpuesta, niego tajantemente todos y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad”, dijo.

Además, aprovechó también de lanzarle un dardito a la influencer chilena Carmen Tuitera, quien lo denunció por un caso similar. “Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos”, señaló.

