“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

En medio de la creciente presión por el alza de las bencinas, el senador Rodolfo Carter irrumpió en el debate para respaldar la línea que ha sostenido el Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast, defendiendo la estrategia adoptada frente al inminente incremento en los precios.

La incertidumbre crece a horas de un nuevo ajuste: este miércoles, la Enap dará a conocer la próxima variación en los precios de las gasolinas y el diésel, un cambio que comenzaría a regir de inmediato. En ese escenario, todas las miradas apuntan a La Moneda, donde se esperan definiciones clave en medio de la tensión por el impacto en los bolsillos.

Cabe destacar, que las señales desde el equipo económico encendieron aún más las alertas, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó entrever eventuales ajustes al Mepco y advirtió que el Estado no tendría margen para contener nuevas alzas con recursos fiscales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Rodolfo Carter advierte “malas noticias”

“Desde luego son malas noticias, muy malas. Lo que pasa es que en Chile nos acostumbramos a vivir del subsidio, a una falsa sensación de seguridad frente a las alzas del petróleo”, fue la respuesta del senador Carter cuando —en diálogo con Radio Infinita— le preguntaron sobre el actual panorama. Sumado a eso, planteó que la situación mundial “es muy compleja, muy parecida a la pandemia” y que se encuentra “ajena al control de Chile”.

Ya entrado en el tema, lanzó una crítica a la gestión anterior. “Lamentablemente en esta situación, el país no tiene reservas para poder enfrentar esta crisis económica internacional. Es lamentable tener que decirlo nuevamente”, dijo, asegurando que —a su juicio— “el gobierno que se fue se gastó todo el dinero disponible para este tipo de contingencias”.

Bajo ese contexto, dejó caer una bomba devastadora: las malas noticias, según él, son inminentes: “Tenemos que ajustar nuestra economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? El ministro (Quiroz) lo va a dar a conocer. Porque sabemos que tiene que haber una ecuación muy difícil de resolver y que va a tener malas noticias sí o sí (...) No podemos seguir endeudando al Fisco chileno".

“Sabemos que va a afectar el bolsillo y evidentemente, llevando poco menos de dos semanas de gobierno, tener que tomar esta decisión va a ser difícil, pero hay que tomarla, con un sentido de prudencia, estabilidad”, sentenció al citado medio.

En medio de la expectación por definiciones clave, el Ministerio de Hacienda decidió adelantar una jugada que reconfigura el escenario: mediante un decreto, se estableció que el cálculo del precio de referencia de importación se realizará en ciclos de cuatro semanas. Este cambio implica un giro en el sistema, ya que los ajustes en los combustibles comenzarán a anunciarse con esa misma periodicidad desde este jueves 26 de marzo.

Te puede interesar: Exministro Marcel rompe el silencio tras críticas del Gobierno de Kast por manejo económico: “No nos dedicamos a quejarnos”