Exministro Marcel rompe el silencio tras críticas del Gobierno de Kast por manejo económico: “No nos dedicamos a quejarnos”

En medio de la discusión sobre la situación fiscal y el próximo aumento en el precio de las bencinas, reapareció el exjefe del Ministerio de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Mario Marcel.

Tras la acusación instalada por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz —quien aseguró que la anterior administración los dejó “sin caja”—, el otrora secretario de Estado no tardó en replicar sus declaraciones. Y no solo eso, incluso se dio el tiempo de lanzar un contundente “palo” a la recién entrada gestión de José Antonio Kast.

Durante una conversación con Radio Duna, Marcel partió poniendo sobre la mesa que en 2022 se llevó a cabo el ajuste fiscal más significativo del país y destacó que, hacia julio de 2025, la recaudación estatal mantenía una tendencia al alza.

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Pese a ese escenario, el también expresidente del Banco Central advirtió que — a raíz de variables como el comportamiento del impuesto a la renta, la menor actividad en la minería del cobre y la caída del dólar, entre otros elementos— el último tramo del año mostró un deterioro en los ingresos.

¿Qué dijo sobre las bencinas?

El escenario internacional también entró en el análisis de Marcel, quien abordó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el valor del crudo y la preocupación que esto ha generado. Bajo ese contexto, mencionó que desde el gobierno encabezado por Kast se ha abierto la puerta a eventuales ajustes en el sistema de estabilización de precios de los combustibles (Mepco).

“A nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora”, enfatizó de una el exministro, al rememorar el escenario de 2022, cuando el conflicto en Ucrania empujó el precio del petróleo por sobre los US$100 durante varios meses. El mecanismo de apoyo del Mepco, sin embargo, se mantuvo pese a esa presión, señaló durante la entrevista.

“¿Y lo hicimos por qué? Porque en aquel entonces teníamos la inflación al alza, siguió subiendo hasta agosto del 2022; la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23%”, sentenció.

El palo de Mario Marcel

Más tarde, ya con todo sobre la mesa, la ex autoridad se dio un momento para dejar una un directa indirecta a sus sucesores: “Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”.

“Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el COVID-19; pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”, cerró Mario Marcel.

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