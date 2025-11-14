Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT

Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Por: Fabián Marambio

El fútbol chileno está en su recta final y prácticamente todos los clubes de la Liga de Primera luchan por alcanzar objetivos importantes. En ese sentido, en Colo Colo recibieron una favorable noticia luego que un rival directo en la carrera por ir a Copa Sudamericana se quedara sin entrenador.

Se trata de Audax Italiano, equipo que ha sido constante protagonista de la temporada e incluso llegando a ser líder del torneo en su momento. Sin embargo, la segunda mitad del año no fue la mejor y, por lo mismo, la dirigencia decidió desvincular a Juan José Ribera, ahora exDT de la institución.

Rival directo de Colo Colo se queda sin entrenador

Según informó Cesar Luis Merlo, las partes llegaron a un acuerdo para separar sus caminos debido a la seguidilla de malos resultados. Las últimas tres derrotas consecutivas colmaron la paciencia de los directivos y, por lo mismo, terminaron el proceso del entrenador chileno.

Rival de Colo Colo se queda sin DT.
Juan José Ribera no seguirá siendo el DT de Audax Italiano.

Ahora desde Audax Italiano se encuentran buscando al reemplazante de Ribera, quien deberá asumir con el desafío de retomar la senda triunfal para no poner en riesgo la clasificación a Copa Sudamericana. Destacar que Colo Colo está asechando a solo dos puntos de distancia e incluso deben enfrentarse en la última fecha, panorama que tiene a todos nerviosos en La Florida.

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

El primer desafío del nuevo entrenador itálico será el próximo 23 de noviembre, cuando reciban a Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este partido será una verdadera final debido a que los de la quinta región también necesitan ganar para no complicarse con el descenso.

