Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo

Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por: Fabián Marambio

Cristian Garín (105°) sigue imparable en el Challenger de Montevideo y ahora se metió en los cuartos de final al derrotar a Alex Barrean (176°) por parciales de 6-2 y 6-4. Ahora, el "Gago" tendrá que medirse ante otro complejo rival para seguir en carrera y buscar las semifinales del certamen.

El chileno se mostró sólido en los momentos claves del partido y aprovechó sus oportunidades para meterse entre los ocho mejores. Ahora, tendrá que medirse ante el paraguayo Daniel Vallejo (169°), quien también viene sólido en terreno charrúa.

Es importante señalar que, durante este tramo final del año, Cristian Garín ha estado disputando una serie de Challengers con el objetivo de meterse entre los 100 mejores tenistas del mundo y, de esta manera, encaminar su clasificación al Australian Open de 2026, el primer Grand Slam de la próxima temporada.

"Gago" está muy cerca de comenzar a pavimentar su camino a Australia, pues se encuentra 101 del Ranking ATP. Es por esta razón que este Challenger de Montevideo tiene especial importancia para él, y coronarse campeón puede ser el gran empujón que le hace falta para recuperar su mejor versión.

Dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo

Este nuevo partido de Garín vs Vallejo está programado para este viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas y se podrá presenciar de manera gratuita en el sitio web de ATP Tour. Para encontrar la transmisión debes ir a la ventana de Challenger TV y buscar la competencia o directamente el nombre del tenista que quieres ver.

