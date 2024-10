Ricardo Gareca responde a su futuro en la Roja tras dura derrota ante Colombia: "Necesito tranquilizarme"

Un dura caída sufrió la Selección Chilena, que de la mano de Ricardo Gareca vuelve a perder en el marco de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. La Roja perdió 4 a 0 contra Colombia lo que nuevamente pone entre las cuerdas el futuro del técnico al mando de Chile, cuestionamientos a los que respondió tras el partido.

El Tigre habló en conferencia de prensa, donde le consultaron sobre su permanencia al mando de la selección. "Creo que sí, es difícil sostener el proceso. Pero no tengo la respuesta. No puedo dar una respuesta concreta. Lógicamente siempre me invaden cosas. A todos, en la misma manera que ustedes sienten un montón de sensaciones, yo también las siento", respondió.

En este sentido, Ricardo Gareca señaló que "no acostumbro tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Entonces, bueno, hoy por hoy todo lo que usted analizó es algo en lo que coincido. Es un proceso difícil, complicado. Pero para tomar una determinación, no estoy hoy".

"Necesito tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico. Los dirigentes también. Hay tiempo. Contestaré las preguntas que ustedes quieran, pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier resolución que tome. Eso puedo contestar en este momento", cerró.

La nueva derrota de la Roja pone en un mal escenario su posible clasificación al mundial, de hecho llegará a la próxima fecha sin haber sumado puntos en un año. La Selección Chilena se ubica en el último lugar de la tabla con cinco puntos.