"Me gusta mucho": Arturo Vidal sincera que quería ver a jugador de la Roja en Colo Colo

Una nueva derrota sumó la Roja por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y quien fue testigo de esta dura caída fue Arturo Vidal. Como se ha hecho costumbre, el King realizó una transmisión en vivo para ver el partido de la Selección Chilena, esta vez en compañía de dos compañeros de Colo Colo, Leonardo Gil y Carlos Palacios.

El jugador del Cacique se tomó unos segundos para alabar a uno de los seleccionados, a quien le hubiese gustado ver vistiendo la camiseta alba. Hablamos de César Pérez, quien se sumó a la Roja a última hora tras la liberación de Esteban Pavez debido a un cuadro febril determinado por una neumonía.

En medio de la transmisión, Arturo Vidal confesó "me hubiese gustado que César Pérez se hubiese venido a Colo Colo y no se hubiese ido a Defensa y Justicia", para luego agregar que el mediocampista "es un buen jugador y que me gusta mucho".

Arturo Vidal revela llamado a James Rodríguez para fichar en Colo Colo

Otra llamativa confesión del King apuntó al jugador colombiano James Rodríguez. El volante del Cacique contó que "al parcerito le dije que viniera. Hermano, vente a Colo Colo para que ganemos la Libertadores. Me dijo que estaba en Sao Paulo, que no sabía qué hacer".

"Él tiene su hija y la debe extrañar igual. Ahora está en España y está feliz de volver a la selección", detalló el crack de la Generación Dorada, agregando que "él es feliz en la selección, lo habían sacado y ahora maneja los tiempos y fue la figura de la Copa América".

