¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso

El día de hoy, Universidad de Chile cierra la jornada de viernes con su partido ante Palestino en condición de visitante desde las 20:30 horas. Es aquí donde el romántico viajero saldrá a buscar su primer tirunfo en la temporada y así poder apaciguar las críticas que están sobre el equipo y el trabajo de Francisco Meneghini.

Cabe recordar que en su estreno por el Campeonato Nacional, los azules empataron sin goles ante Audax Italiano, donde además sufrieron las expulsiones de Franco Calderón y Juan Martín Lucero. Sumado a que el partido estuvo marcado por los destrozos de los simpatizantes del romántico viajero en el estadio nacional.

Por otro lado, el fin de semana pasado, Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Huachipato, por lo que actualmente cuenta con cuatro unidades y se ubica en la posición número 13 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, por lo que una victoria el día de hoy es sumamente importante para no perderle pisada a los otros equipos.

Durante el actual mercado de fichajes que aún está activo en nuestro país, Universidad de Chile tuvo una activa participación trayendo buenos refuerzos, razón por la que está lleno de críticas al aún no poder sumar victorias en el Campeonato Nacional. Se espera que el día de hoy ante Palestino pueda cambiar esto y comenzar a producir buenos resultados en la temporada.

Venía con unos kilos de más

Uno de los refuerzos que llegó para esta temporada en el cuadro azul es el caso de Marcelo Morales, quien regresó al equipo tras un fallido paso por Estados Unidos. Pero según información entregada por La Tercera, el jugador habría llegado con sobrepeso a los azules, donde se encuentra cinco kilos por sobre su peso ideal y ya se encuentra realizando la puesta a punto para estar al tope de su capacidad física.

