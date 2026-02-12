¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico

En las últimas semanas se confirmó que Nicolás Córdova permanecerá al mando de La Roja para los desafíos que se enfrenten este año. Es aquí donde el estratega ya prepara la participación de la selección chilena en la primera edición de la FIFA Series 2026, además de algunos amistosos de alto impacto como el que ya está pactado ante España.

Pero además de la selección adulta, Nicolás Córdova sigue trabajando con la selección sub-20 donde recordemos su última participación fue en el Mundial de la categoría disputado en nuestro país, donde el combinado nacional cayó en los octavos de final, dejando mucho que desear sobre su desempeño sobre el terreno de juego.

Para esto, La Roja sub-20 ya se prepara también para algunos desafíos esta temporada, donde se espera puedan sumar algunos duelos amistosos de cara a las competencias oficiales. Por ahora Nicolás Córdova sigue analizando a los jugadores a dispósición para conformar la próxima nómina que trabajará junto a él este año.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

De cara a lo que será la próxima nómina de La Roja sub-20 para los trabajos de preparación para los para los próximos desafíos, Nicolás Córdova prepara una importante sorpresa. Esto ya que el estratega nacional tiene en la mira a un nuevo jugador que promete ser un gran aporte para el futuro del balonpié nacional.

Un chileno de otra tierra

Según las informaciones de Radio AND, Nicolás Córdova tendría todo listo para llamar a la selección chilena a Thomas Dean, chileno-español de apenas 18 años que se desempeña como lateral. La joven promesa brilla en la cantera del Espanyol en Europa y estaría muy contento con la posibilidad de representar a Chile.

También te puede interesar: ¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

NOTAS DESTACADAS

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido