¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

En las últimas semanas se confirmó que Nicolás Córdova permanecerá al mando de La Roja para los desafíos que se enfrenten este año. Es aquí donde el estratega ya prepara la participación de la selección chilena en la primera edición de la FIFA Series 2026, además de algunos amistosos de alto impacto como el que ya está pactado ante España.

Pero además de la selección adulta, Nicolás Córdova sigue trabajando con la selección sub-20 donde recordemos su última participación fue en el Mundial de la categoría disputado en nuestro país, donde el combinado nacional cayó en los octavos de final, dejando mucho que desear sobre su desempeño sobre el terreno de juego.

Para esto, La Roja sub-20 ya se prepara también para algunos desafíos esta temporada, donde se espera puedan sumar algunos duelos amistosos de cara a las competencias oficiales. Por ahora Nicolás Córdova sigue analizando a los jugadores a dispósición para conformar la próxima nómina que trabajará junto a él este año.

De cara a lo que será la próxima nómina de La Roja sub-20 para los trabajos de preparación para los para los próximos desafíos, Nicolás Córdova prepara una importante sorpresa. Esto ya que el estratega nacional tiene en la mira a un nuevo jugador que promete ser un gran aporte para el futuro del balonpié nacional.

Un chileno de otra tierra

Según las informaciones de Radio AND, Nicolás Córdova tendría todo listo para llamar a la selección chilena a Thomas Dean, chileno-español de apenas 18 años que se desempeña como lateral. La joven promesa brilla en la cantera del Espanyol en Europa y estaría muy contento con la posibilidad de representar a Chile.

