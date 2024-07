Llamó en dos ocasiones: Revelan que Javier Macaya se contactó con el Defensor de la Niñez para saber “en que estaba” el caso de su padre

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, confirmó que recibió dos llamadas del senador Javier Macaya para consultar sobre el estado del caso de su padre, Eduardo Macaya, quien fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra dos menores de edad. En una entrevista con Ciper, Quesille explicó que la primera llamada fue en abril y que el senador volvió a contactarlo el 24 de julio pasado.

Según Quesille, el senador preguntó si su intervención como querellante estaba alineada con los principios de la organización. Además, Macaya mostró interés en conocer el estado actual del caso. “He tenido dos llamadas con el senador Macaya. Una llamada fue el miércoles 24 de julio y otra en abril”, detalló al medio. En ese marco, añadió: “Precisamente, a propósito del caso, donde el senador me comentó que él sabía que nosotros éramos querellantes y que, en definitiva, esto era un tema político y que quería saber en qué estaba el caso”.

“Además, también, manifestándome que tenía preocupación por la situación de las víctimas, la exposición y todos estos temas”, señaló Quesille. Ante esto, reveló que le aclaró al senador durante la conversación que la intervención de la Defensoría estaba justificada por la ley. “Yo le comenté que en la Ley de la Defensoría hay distintas causales que nos permiten intervenir judicialmente. Una de ellas tiene que ver con delitos de alta connotación. Y este, evidentemente, corresponde a los lineamientos de la institución”, afirmó el defensor de la Niñez.

“Preocupación” por divulgación de información sobre las víctimas del caso

“Y yo le manifesté que esto efectivamente era un tema que respondía a los lineamientos de la institución, pero inmediatamente le dije que nosotros estábamos igualmente a disposición de él y de las familias para apoyar en los temas que tuvieran que ver con la protección de las víctimas del caso”, agregó.

Respecto a la primera llamada que recibió de Macaya, Quesille confesó que “yo no había tenido comunicación con el senador y me llamó para preguntarme si esto respondía a los lineamientos institucionales... Mi respuesta fue que sí, que esto efectivamente respondía a los lineamientos institucionales y que no había nada político detrás de esto. Sino que, simplemente, era un caso que cumple con el perfil de aquellos en los cuales la Defensoría de la Niñez interviene judicialmente”, comentó.

En cuanto a la segunda llamada del senador, esta habría ocurrido tras conocerse la sentencia contra Eduardo Macaya. En esa conversación, el parlamentario habría expresado su “preocupación” con respecto a la información que se había divulgado sobre las víctimas del caso.

“Le dije que lo compartía. Estamos hablando de víctimas que sufrieron uno de los delitos más graves, que es violencia sexual. Y la forma en que los medios de prensa están informando esto, como Defensoría de la Niñez, nos preocupa, porque si bien existe la libertad de informar aspectos procesales del caso, hay algunos medios de comunicación que han publicado información bajo las cuales es muy fácil identificarlas. Eso me lo planteó el senador Macaya, me llamó exclusivamente para eso, y yo le dije que coincidía con su visión”,aseguró Quesille.

¿Qué comentó Macaya al respecto?

Por su parte, Javier Macaya aseguró que había conversado “varias veces” con el defensor. Sin embargo, negó haber preguntado por detalles sobre el caso. “El único foco de conversación con él siempre ha sido ese: plantearle la inquietud por la divulgación de datos de la causa por redes sociales, declaraciones y de prensa, que podrían vulnerar los derechos de menores. Me transmitió haber recogido esa inquietud, y entiendo realizó y realizará gestiones para lograr el resultado, lo que obviamente a la fecha no ha sido del todo efectivo, ya que la causa ha sido bastante expuesta, causando daños en menores que no tienen porque sufrir. Descarto absolutamente haber hablado del caso con él en su calidad de querellante del mismo”, expuso el senador.

Cabe destacar, que Macaya renunció a la presidencia de su partido, Unión Demócrata Independiente (UDI), después de enfrentar presiones por defender a su padre en televisión. Por otro lado, Eduardo Macaya fue nuevamente puesto en prisión preventiva después de que el tribunal modificara la medida cautelar en su contra.